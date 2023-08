XROSS, un eterno estudiante

En la época en que el punk rock se apoderó un poco de la escena musical en Guayaquil, Xavier Rosero Moreira, hoy conocido como XROSS, pertenecía a la banda Nothing Happen, con la que ofreció varios conciertos por la ciudad y en la que tocaba la guitarra.

Por medio de varias coincidencias, como él dice, se dio cuenta de que su vocación estaba en la producción. Lo que hacían personas profesionales en ese rubro, también él podía hacerlo, pero de manera empírica.

XROSS supo siempre que no quería dedicarse a nada más en la vida que no fuera música. Eso, a pesar de los paradigmas e incertidumbres que hay alrededor de la industria artística, sobre todo en Ecuador. No faltaron sacrificios en el camino, como no ver a sus amigos, faltar a fiestas o renunciar a cosas materiales. Sin embargo, todo ello se volvió insignificante frente a lo que estaba alcanzando.

“Yo sabía que tenía que hacerlo para poder llegar. El cuadro lo veía desde lejos, era mucho más grande, tenía que salir y hacer otras cosas. En mi mente eso era lo que tenía que hacer, pero no había tiempo para explicárselo al resto”, asegura.

El productor se encuentra en un momento clave en su carrera. Los compromisos crecen cada vez más y su tiempo es muy valioso.

Entre esta vorágine, conversa con EXPRESIONES desde su estudio en Buenos Aires.

Esta carrera la definiría

como ser un estudiante eterno. Es un aprendizaje todos los días, bajo cualquier circunstancia.



Xross

La relación con María Becerra

XROSS estuvo en la transición cuando la escena musical argentina pasó a ser totalmente urbana. Antes de eso, colaboró con freestylers y, en ese cambio, se topó con artistas como Tiago PZK y María Becerra, hoy conocidos en toda Hispanoamérica.

Con ella ahora tiene una relación laboral a largo plazo. Juntos produjeron el álbum 'La Nena' de Argentina y su último sencillo, 'Corazón vacío'.

Ambos comparten el mismo mánager y fue así como se conocieron. Describe su vínculo como lleno de “full química desde la primera vez”, por lo que empezaron a trabajar enseguida. Cuenta que el tema 'Hasta que la muerte nos separe', de La Nena..., es una bachata que crearon tan solo en un día en el estudio.

Sobre esta generación de artistas albicelestes que están conquistando a distintos públicos, dice: “En esta escena todos se conocen y se apoyan mutuamente. Es increíble. Están llevando su arte a un punto en el que es visible para todo el mundo. Los chicos van madurando a medida que van teniendo sus logros, es súper importante que tengan los pies en la tierra. Mi visión es que van a ser conocidos mundialmente”.

Argentina, un lugar clave

“No soy de buscar el hit, voy más por el lado del arte”, resalta el productor cuando se le pregunta por qué escogió mudarse a Argentina.

Antes de llegar allá, confiesa que ya era fan de artistas como Cerati y Spinetta, hecho que también le sirvió de empujón para su decisión.

En Guayaquil estudió en el Conservatorio Superior de Música y Artes Rimsky Korsakov y en Buenos Aires continuó́ su preparación en la Escuela de Formación Profesional Tecson.

Para él, un productor nace, no se hace, y aunque existen muchas técnicas y herramientas para aprender más sobre el tema, no hay nada que le gane a la práctica. Mientras estudiaba, pudo trabajar en shows de artistas o estudios de grabación, lo que le permitió conocer muy de cerca cómo se maneja la industria.

“Una ciudad como esta es increíble para una persona que tiene 19 o 20 años, ya que es el momento de absorber todo. Hay demasiada información, mucho rock, mucha música y gente con carreras sólidas de las que se puede aprender. Llegué en el momento y al lugar precisos”.

Con Ecuador siempre en la mira

Aunque hasta el momento no ha tenido la oportunidad de trabajar con artistas locales, reconoce estar muy al pendiente de lo que sucede en la industria. “Yo trato de mantener mis raíces y mi cultura muy presentes en la música que hago. Intento comunicar lo que hace parte de mí. Así sea reguetón, siempre meto un poco de salsa, sonidos con los que hemos crecido en Ecuador”, señala.

Últimamente está escuchando mucha música africana que tiene conexión con Latinoamérica. Para él, Esmeraldas es un gran lugar en el que se puede potenciar todo ese lado artístico.