La gala de los Premios Óscar 2022 fue tendencia no solo por los ganadores de las estatuillas. La broma de Chris Rock relacionada con la alopecia que sufre Jada Pinkett Smith, hizo que Will Smith reaccionara durante el evento en vivo y golpeara a Rock en medio del escenario. De inmediato, en redes sociales se comenzó a difundir el suceso y actualmente miles de personas están a favor o en contra de este año.

La razón de cabello rapado de Jada Pinkett Smith

Fue en el 2018, cuando la actriz dio a conocer que sufre de alopecia areata (enfermedad autoinmune que ataca los folículos pilosos y provoca la pérdida de cabello). El alto nivel de estrés es uno de los factores que pueden incidir a que la calvicie incremente. La calvicie se puede presentar de forma localizada u universal en toda la zona.

El análisis de los expertos

“Respeto y apoyo que en cualquier relación de pareja, exista ese deseo de protección y hacer validar el valor de tu pareja. Con lo que no estoy de acuerdo, es en la agresividad y la impulsividad en la que se cometió el suceso. No creo que sea un acto heróico. Hay muchas mejores formas de solicitar que alguien respete a otra persona.

A Will Smith le faltó desarrollar la inteligencia emocional. Desde la comunicación asertiva, él podría haber logrado que el intérprete (Chris Rock) quien estaba en el escenario, ya no tuviera ese tipo de bromas. Se podía haber acercado en ese momento o haber esperado al final del evento para exponer de forma firme que no mencione a su esposa y que tenga mayor respeto. La violencia no es la forma más adecuada, mucho menos siendo él alguien parte del medio público y estando en un evento tan honorífico para el arte. Parte de demostrar profesionalismo, es demostrar la manera en que se maneja emocionalmente rodeado de otras personas”.

“Estuvo muy mal de parte de Chris Rock burlarse de la enfermedad que tiene la esposa de Will Smith. No está bien ya que no mostró empatía y los premios Óscar no eran el contexto adecuado para hablar el tema con menosprecio o burla. Lo que Smith tuvo fue una reacción impulsiva de protección hacia su esposa y de mucho enojo hacia la 'broma' que le hizo. No se justifica que exista violencia o maltrato físico hacia otra persona, pero en ocasiones no se sabe cómo los impulsos harán que alguien actúe en cualquier escenario que se encuentre. Luego de que Will Smith ganó el premio Óscar, ya se alegró, calmó, lloró y logró neutralizar toda esa emoción o sentimiento negativo que había vivido hasta ese momento”.

Martha Martínez Hidalgo, psicóloga:

“Las bromas son aceptables si me refiero a un vestido inadecuado para una reunión o si veo una mucosidad. Pero nunca estará bien hacerlas sobre alguna enfermedad o el tamaño de las personas u otra condición. Eso hiere susceptibilidades, porque te burlas de realidades que pueden ser dolorosas”.

Hay algo que se llama instinto de conservación, cuando esa emoción toma posesión de ti porque llega a tu amígdala cerebral, no puedes actuar con inteligencia. En este caso puntual una acción genera una reacción, pero Will Smith debe trabajar en sus emociones, porque no puede tener una reacción poco racional, pero el otro se metió con una enfermedad y esas bromas no se hacen”.

Will Smith no accionó, él reaccionó. Para él accionar primero debe haber hecho una pausa, pero él se dejó llevar. Creo que podemos entender cómo se sentía ya que la esposa pasa por un trastorno que la hace sentir vulnerable, porque ella ya ha expresado sus problemas de salud mental a raíz de la alopecia. Sin embargo, la violencia nunca puede ser justificada.

Hubo otras medidas que se podían haber tomado. A pesar de que ese comentario también fue violento y poco empático, Smith pudo haber actuado de mejor manera: como retirarse del evento, no riéndose o acercándose después a hablar de forma calmada. Pero Smith no solamente dio la bofetada, sino también expresó un insulto. Todas las emociones son válidas, pero no todas las acciones. Es ahí la importancia de nuestra propia autorregulación. Saber detenernos y calmarnos para canalizar nuestras emociones de la mejor manera. Las personas deben informarse más de las condiciones de los demás antes de burlarse porque la alopecia ocasiona depresión, ansiedad y fobia social.