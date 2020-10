“Vuelos misteriosos”, la ingeniosa forma de atraer clientes de una aerolínea neozelandesa

La pandemia de la Covid-19 ha generado que aerolíneas de todo el mundo tengan que afrontar los tremendos cambios que se han producido y volverse resilientes. Este cambio continuará al menos durante los próximos cinco años a medida que el mercado vuelva al nivel de flujo de pasajeros en 2019, como ya hemos informado antes.

Es por esto que algunas compañías del sector no se han querido quedar con los brazos cruzados y han querido ir más allá de las promociones convencionales. Un ejemplo de esto es Air New Zealand, la aerolínea bandera de la Islas que comprenden Nueva Zelanda que ahora dio a conocer una ocurrente estrategia que no deja indiferente a nadie.

La aerolínea ha optado por relanzar sus paquetes de “vuelos misteriosos” consistentes en que los clientes pagan un paquete de vacaciones y esta no les informa a qué destino viajarán sino hasta 2 días antes del vuelo, convirtiéndola en una experiencia de viaje emocionante.

Los paquetes comienzan desde los $422 dólares, y se catalogan en: Great, Deluxe o Luxury. Así mismo los clientes seleccionarán las fechas en las cuales deseas viajar y a cuáles destinos no desean ir. Otras empresas que tienen convenios con la aerolínea y que brindan servicios como Hoteles Accor y la agencia de renta de autos Avis, serán incluidos dentro de los paquetes misteriosos, según informa CNN.

Air New Zealand actualmente vuela a 20 destinos dentro de dicho país y por el momento el gobierno ha cerrado sus fronteras a los visitantes extranjeros. De igual forma, los ciudadanos están restringidos a realizar viajes internacionales salvo a algunos estados australianos. La medida de los “vuelos misteriosos” viene como una estrategia desesperada por aumentar el turismo y más aún cuando se avecina el verano en el hemisferio sur.