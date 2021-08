La vida de María Félix llegará al cine de la mano de Eiza González

La actriz mexicana Eiza Gónzalez sorprendió a todos los amantes del cine con el anuncio de que se prepara para estelarizar la cinta biográfica de María Félix. La diva del cine mexicano fue reconocida a nivel internacional al participar en películas francesas, italianas y argentinas. Mejor conocida como 'La Doña', la actriz permanente vigente en la actualidad como un ícono de toda una época entrañable.

Eiza será la productora, mientras que la dirección estará a cargo de Matthew Heineman. La noticia la divulgó el portal Deadline, donde resaltan que la mexicana está en busca de un guionista para adaptar la vida de la Félix a la pantalla.

“La tenacidad de María y su forma feroz de vivir a través de algunas de las adversidades más duras que he presenciado me han inspirado a mí y a muchos más. Me siento increíblemente honrada de interpretarla y de llevar su voz e historia al mundo. María constantemente empujaba los límites y vivía según sus propias reglas, mientras el mundo trataba de derribarla. Siempre he creído que su vida debe verse en todo el mundo, para que las personas aprendan más sobre cómo la sociedad describe a las mujeres exitosas e impulsadas", dijo Eiza al medio especializado.

Este proyecto, aún sin fecha de estreno, afianzará la trayectoria de la actriz de 31 años en Hollywood. Sus últimos proyectos como ‘I care a lot’ en Netflix, además de su participación en ‘Godzilla vs. Kong’ han dado mucho de que hablar.