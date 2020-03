Coronavirus: El tratamiento de Cuesta incluye remedios, cebollas y tomates

A Rafael Cuesta le diagnosticaron COVID-19 y se encuentra recuperándose en su casa, además de la medicación respectiva, los doctores le han recomendado “comer guineo, por el potasio; cebollas crudas en ensaladas o cocinadas para fortalecer los pulmones, tomates también en ensaladas o en jugo y limonada caliente en la noche para matar el virus del coronavirus en la garganta”, comenta el director del programa 'Artículo' 18, de Canal Uno.

El comunicador se hizo la prueba el jueves y el viernes lo llamaron del Ministerio de Salud Pública (MSP) para decirle que los resultados salieron positivos.

“Hoy (domingo) amanecí con un poquito de carraspera, pero la atribuyo a mis ronquidos. He empezado a botar la flema acumulada. No hay fiebre ni dolor de cabeza. Me molestó un poco el estómago. Puede ser por los nuevos remedios. Sigo sin olfato, por el resto, bien. En general diría que me siento mejor que el sábado. Sé que hay pacientes que recaen después de la primera semana de sentirse bien. Espero que no sea mi caso. En 5 días más tendré anticuerpos y en 10 podré salir sin problema”, cuenta.

Rafael tiene más vidas que un gato porque sobrevivió a un atentado cuando era vicepresidente de noticias de TC en el 2000 y a un infarto con 7 paros cardíacos en 2017. "No me quieren ni arriba ni abajo", comenta bromeando. A pesar de la enfermedad no ha perdido su sentido del humor. Buen síntoma.