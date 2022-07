Su aventura con la música empezó hace 10 años, pero fue hace cinco que Toño Navarrete decidió vivir de su profesión, el canto. “Quise tomar esto en serio y comencé a prepararme, todo este tiempo no he parado”, indica.

En la pandemia estuvo muy activo pese a las limitaciones del confinamiento. Cuenta que colaboró con el cantautor español Alejandro Jaén en un proyecto que tuvo gran impulso, principalmente en algunas ciudades de Estados Unidos. “Recuerdo que mientras yo me preocupaba por cuidarme y no contagiarme, me daba cuenta de que el tema se movía mucho en Nueva Jersey y Nueva York”.

Ahora, en este último semestre del 2022, Toño afirma estar cargado de canciones y novedades para compartir. “Salimos con Loco, a esta le siguió Perfume imaginario y se viene una colaboración de la que no puedo adelantar mucho, pero es algo que sorprenderá a muchos, solo diré que se trata de una mujer”, expresa el solista de música pop que se presentará hoy, a las 17:00, en 9 de Octubre y Malecón.

Entre sus proyectos más inmediatos está el lanzamiento de Delito, su nuevo single y el Festival de Los Andrés. “Hace poco participé en un encuentre con la gente de Sony y de Sayce, se reunieron compositores ecuatorianos junto a productores colombianos. Salieron excelentes trabajos que se darán a conocer próximamente”.

Fuera de la música, el intérprete de Dame un besito se entretiene también grabando contenido en redes sociales, principalmente vlogs de comida con su amiga inseparable, Samantha Grey. “Nos fascina comer”, precisa.