“The Batman” detiene su rodaje: Robert Pattinson tiene coronavirus

El rodaje de The Batman ,en Londres, se ha visto detenido nuevamente, esta vez por un caso de coronavirus dentro del equipo de producción, informó este 3 de septiembre el estudio Warner Bros.

De acuerdo a la revista Variety, la persona que dio positivo no es nada más que el protagonista del filme: Robert Pattinson.

“Un miembro del equipo de rodaje de ‘The Batman’ ha dado positivo por COVID-19 y se encuentra en aislamiento según los protocolos establecidos. El rodaje se ha detenido temporalmente”, indicó el comunicado de la compañía.

La filmación se había retomado hace solo tres días tras una pausa de cinco meses y medio. Tras el primer parón, el director de la cinta, Matt Reeves, dijo que había terminado de rodar una cuarta parte de la película.

Con ese material, a Reeves le bastó para ofrecer un “teaser” (primeras imágenes) del proyecto durante el macroevento virtual Dc FanDome y donde se podían ver caracterizados a Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano y Colin Farrell, entre otros.

“Soy la venganza”, dice Pattinson en un momento de ese primer adelanto de turbias y violentas imágenes acompañadas por la canción Something in the Way de Nirvana.

Se estima que a Reeves le quedan aún por delante otros tres meses de rodaje.