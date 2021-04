Shafik: "No tengo miedo a las comparaciones"

El apellido Mebarak se le hará muy conocido si es un seguidor de la música pop en español. Lo porta una de sus principales exponentes a nivel mundial, Shakira.

Y Shafik es de la misma familia. El sobrino de la intérprete de Loba y ciega, sordomuda ahora, ha tomado la decisión de empezar su carrera musical bajo el sello de Sony Music.

Su primer sencillo ya se encuentra en plataformas y ha sido tan buena la aceptación que Te fuiste ya tiene más de un millón de reproducciones en YouTube.

EXPRESIONES conversó con el artista de 22 años, quien asegura que nació para ser artista. “Siempre he tenido el sueño de ser cantante. Desde muy pequeño. No siempre lo vi posible, pero tenía muchos géneros en la cabeza con los qué iniciar”.

¿A qué edad se dio cuenta de su inclinación artística?

A los 12 años escribí mi primera canción, estaba enredada. No la terminé ni nada. A mis quince me propuse hacer otra pero muy bien y se las voy a mostrar a las personas. Pero el no tener todos los medios necesarios me hizo creer que no era buen momento. Ahora es otra etapa.

Colombia es la actual meca del reguetón. ¿Es más sencillo ahora que hay tantos exponentes referenciales?

Un artista puede brillar en cualquier parte del mundo. Y el hecho de que aquí haya tanta gente en el género no quiere decir que sea más fácil. Siempre va a ser complicado iniciar. Además el mercado es cada vez más competitivo.

¿Las canciones que escribe a quién van dirigidas?

A nadie en particular. Mis canciones no son para alguien, son más bien una situación.

¿Qué nos puede contar sobre Te fuiste?

Es una canción que hice con los Rudeboyz. Ellos pusieron el beat. La escribí yo junto a Juan El Genio, Juan Camilo Vargas y Keitin. Es un tema de desamor.

¿Le gustaría ser el próximo ídolo adolescente?

Pues eso es lo que se quiere. Tampoco le tengo miedo a la fama. Puede ser complicado, pero cuando uno siente que nace para algo, se entrega.

En la familia encuentra el apoyo

Shafik es el hijo mayor de Robin Mebarak Otero, uno de los hermanos mayores de Shakira, y de Kelly Avendaño. La música ha hecho parte de su formación desde muy temprana edad por tradición.

Nació en Barranquilla el 15 de octubre de 1999. Uno de sus mayores soportes ha sido su famosa tía, quien ya ha escuchado todos los temas que tiene preparados el artista. Además le ha dado su apoyo abiertamente en las redes sociales. En el medio artístico no se puede pasar por alto el hecho de que habrá comparaciones y esta es la opinión del veinteañero que ya quiere que acabe la Covid-19 para dar conciertos en otros países, incluyendo Ecuador. “Por mí están bien y tal vez sea más constante ahora que inicio, pero sé que tengo absolutamente lo necesario para entregar mi esencia al público. Tampoco me molestan las comparaciones, ellos son mi familia”.

Su primer autógrafo

¿Ya lo reconocen por las calles de Barranquilla?

Sí. Aunque lo que más me piden son fotos y saludos por redes sociales. Se siente raro porque son las primeras que me han pedido y es muy chévere. ¡Me emociona!

¿Qué pasaría si alguien le pide un autógrafo en su cuerpo para luego tatuárselo?

(Risas) ¡No sé! Qué comprometedor. Estarás toda su vida en su piel.

Pero un fan lo aceptaría gustoso...

Sería una locura, pero yo no lo recomendaría a ninguna fanática mía. De verdad que no se tatúen mi nombre. Pero ya queda en ellas (risas).

¿Es fan de alguien?

Yo sí. Últimamente estoy siguiendo mucho a Feid, el músico y productor de Medellín. Lunay de Puerto Rico también me gusta mucho lo que hace.