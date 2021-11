Quien conoce los inicios de Sebastián Yatra en la música, sabe que una de sus principales influencias para dedicarse a ella fue High School Musical, la película adolescente estrenada en 2006 que se convirtió en todo un éxito.

Cuando estaba en el colegio, el colombiano se apuntó para hacer un musical de la cinta en el que interpretó al protagonista Troy Bolton (Zac Efron) todo esto con la excusa de que la niña que le gustaba en ese momento también participaba.

Como él cuenta, a partir de ese momento se dio cuenta que los escenarios eran lo suyo y junto a su madre, se preparó y trabajó duramente para convertirse en la estrella que es actualmente. Más de 10 años después, como si fuera un plan del universo, Disney lo convoca para que interprete Dos Oruguitas, la canción principal de la película Encanto, inspirada justamente en su país Colombia, y que se oirá en español en todas partes del mundo. El estreno fue hace unos días y así lo vivió.

“Me emocioné como nunca, ni siquiera en los Grammy o en algún show que son súper importantes para mí. Perdí un poco el control, empecé a llorar mucho de alegría como un niño chiquito, y eso me encantó porque le perdí el miedo a expresarme tal cual con lo que estaba viviendo en ese momento. La canción cuenta una historia tan importante, de familia, de amor, que representa mi tierra, mis valores, el amarillo, azul y rojo, mi gente es lo más bonito que me ha dado la vida, un regalo enorme. Y tener a mi mamá ahí al lado en ese momento fue muy gratificante para los dos que comenzamos con esto hace 15 años, obsesionados, porque no se sabe cuál de los dos ha trabajado más por esto”, asegura el cantante que ha vivido un 2021 lleno de trabajo, viajes y nuevos retos.

También, se encuentra promocionando su último sencillo titulado Tacones Rojos que Ecuador ha recibido con mucho cariño. Saliéndose del sonido urbano, al que estaba acostumbrado su público, Yatra se encuentra en una nueva etapa de exploración de su música, y adelantó que para el próximo año habrá nuevo álbum.

“Hace mucho tiempo no me atrevía a sacar una canción totalmente solo, una canción de fiesta pero sin ser reggaetón, es un pop retro. Todo es distinto, desde los acordes y la melodía, hasta la forma de contar la historia, y bien interesante porque podía pasar cualquiera de las dos cosas, que la gente la amara o que simplemente pasara desapercibida. Por suerte está pasando la primera y eso me tiene muy contento”, reconoció.