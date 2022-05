Ruggero y Fabro sorprenden con el tema Nos dejamos enseguida

El segundo álbum de Ruggero está cada vez más cerca. Después de Se vive solo una vida y Ya fue como los primeros dos adelantos, el italiano se une a su colega Fabro para presentar Nos dejamos enseguida.

““Nos dejamos Enseguida'' es una de esas canciones que necesitaba un feat, por eso decidí presentársela a mi amigo Fabro. Estoy muy contento de que se haya sumado, sobre todo desde ese primer momento en que nos presentó el verso que escribió para la canción. Siento que entendió ese mismo concepto que yo quería darle, por eso estoy muy contento de compartir esta primera colaboración juntos", expresó Ruggero.

Según se ha adelantado, este es el único featuring que tendrá esta próxima producción discográfica del artista, en la que muestra un nuevo mood de su música con respecto a los tracks anteriores. Aunque tiene su toque urbano, tiene muchos elementos pop rock que provocan que se escuche diferente y novedoso.

Por su lado, el venezolano Fabro, dijo: “Me enteré que Rugge pidió que me mostraran esta canción y apenas la escuché, ¡me encantó! porque es un sonido super diferente, que en este momento no están haciendo, también era algo nuevo en él y además era un sonido poco explorado por mí. Siento que es un junte que nadie se esperaba y que va a dar mucho de qué hablar. Además, personalmente es super importante porque a Rugge lo conozco y lo he estado siguiendo desde hace muchos años”.