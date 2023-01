Quevedo estrena 'Donde quiero estar'

En su natal España, el álbum DONDE QUIERO ESTAR de Quevedo ha sido el mejor debut de un artista nacional español en Spotify. Luego del mega éxito de Quédate con Bizarrap, el cantante publica un álbum con 16 canciones, de las cuales cuatro ya había presentado como sencillos en los últimos seis meses.

El trabajo incluye colaboraciones con Omar Montes, Cruz Cafuné, Myke Towers y JC Reyes. Abre con una especie de introducción llamada Speech y luego vienen temas como Ahora qué, Yankee, Vista al mar, Lisboa, Cuéntale, entre otras. Muchos de los videoclips que acompañan las canciones están en la lista de tendencias musicales de YouTube.

Quevedo no da entrevistas a medios tradicionales como periódicos o canales de televisión, bueno a este último, si va a uno que otro programa español de buen rating de vez en cuando. Esto lo hace porque conoce a su público y sabe que no consumen eso, sino que internet es su plataforma favorita.

Este proyecto musical llega además como una reflexión ante la vorágine que ha vivido en estos últimos meses del año luego de que su canción no deje de sonar en todo el mundo. “Este año ha sido bonito y difícil a la vez. Me estresa no tener una rutina. Me agobia no tener tiempo para mis amigos y mi familia. He tenido momentos muy chungos y he rechazado cosas por no estar en un buen momento mentalmente”, declaró en una conversación con el streamer Ibai Llanos.

Aunque está tomando las cosas con cautela y tranquilidad, ya se está preparando para el próximo capítulo que tiene que enfrentar: los conciertos. Comienza el próximo 11 de marzo en su casa, en la isla de Gran Canaria.