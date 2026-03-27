Qué ver este fin de semana: los nuevos lanzamientos de Netflix y Amazon Prime

Netflix y Prime Video renuevan su catálogo con thrillers y dramas cargados de misterio, ideales para el fin de semana.

El fin de semana llega con nuevas opciones para quienes buscan renovar su lista de reproducción en streaming; tanto Netflix como Amazon Prime actualizan su catálogo con propuestas llenas de misterio, drama y suspenso, géneros que siguen dominando las preferencias del público a nivel global.

Entre investigaciones intrigantes, acusaciones que lo cambian todo y relatos que juegan con la percepción de la verdad, las plataformas suman títulos pensados para un maratón. Desde series cargadas de tensión hasta películas con giros inesperados; estos son los estrenos que se perfilan como algunas de las principales apuestas para los próximos días.

Agentes del misterio (27 de febrero en Netflix)

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Desde su estreno el 18 de junio de 2024, vuelve Agentes del misterio con su segunda temporada, este reality surcoreano que combina suspenso con resolución de enigmas en escenarios cada vez más desafiantes. Creada y dirigida por Jeong Jong-yeon, esta entrega amplía la fórmula de la primera temporada con ocho episodios (dos más que la entrega anterior) que exploran casos más complejos y locaciones reales, desde fábricas abandonadas hasta pueblos inquietantes.

El elenco reúne nuevamente a figuras conocidas del entretenimiento local, entre ellas Lee Yong-jin (líder natural del grupo), John Park (análisis estratégico), y Lee Hye-ri (detective intuitiva), junto a Kim Do-hoon, Karina de aespa y la nueva incorporación Gabee.

En cada episodio los “agentes” deben descifrar pistas, enfrentar criaturas misteriosas y confiar en su ingenio para evitar perderse en los juegos mentales de cada caso, convirtiendo el visionado en un maratón de adrenalina y colaboración.

Acusada (27 de febrero en Netflix)

Konkona Sen Sharma como la Dra. Geetika y su esposa Pratibha Ranta protagonizan este drama. NETFLIX

Un thriller indio que combina drama judicial y tensión psicológica, dirigido por Anubhuti Kashyap y protagonizada por Konkona Sen Sharma, quien interpreta a la Dra. Geetika, una reconocida ginecóloga que queda en el centro de una investigación criminal que pone en duda todo lo que se creía cierto sobre ella. Es así como esta originaria de India explora la transformación de la vida de una mujer común.

La película se sumerge en temas universales como la percepción pública, el juicio social y el miedo a perder el control de la propia historia, abordando cómo los hechos pueden deformarse y tomar vida propia en un entorno de sospecha constante.

El relato se sostiene en la actuación de Sen Sharma y en una puesta en escena que privilegia la atmósfera sobre el espectáculo; más que enfocarse únicamente en el caso, la película examina la fragilidad de la reputación y el impacto del juicio público, construyendo un suspenso que avanza a partir de interrogatorios, contradicciones y silencios incómodos. Ideal para quienes buscan un thriller con carga emocional y tensión progresiva.

El engaño (25 de febrero en Amazon Prime)

Por su parte Amazon Prime Video estrena El engaño, una trepidante película de acción y aventura dirigida por Frank E. Flowers, donde la protagonista Ercell Bodden (interpretada por Priyanka Chopra Jonas) debe confrontar su sangriento pasado para proteger a su familia.

El filme sigue la historia de Ercell, cuando después de dejar atrás su vida como pirata, vive tranquila con su marido y su hijo en las Islas Caimán… hasta la llegada de su antiguo capitán, quien sediento de venganza, obliga a que vuelva a empuñar la espada.

El vengativo Capitán Connor es interpretado por Karl Urban; asimismo se integran Ismael Cruz Córdova como T.H. Bodden, Safia Oakley-Green como Elizabeth Bodden y Vedanten Naidoo como Isaac, todos papeles que complican aún más el concepto de supervivencia familiar que rodea esta producción.

Con escenas de combate compuestas por estrategias de defensa personal, trampas mortales y secuencias de alto riesgo; la película apuesta por la adrenalina y el ritmo rápido, ideal para quienes buscan acción sin pausa, con una duración final de de 103 minutos (1 hora y 43 minutos).

Ercell se ve arrastrada de nuevo a un juego mortal de secretos y supervivencia presentada por su ex capitán. Amazon Prime

Parecido a un asesinato (26 de febrero en Amazon Prime)

El thriller español Parecido a un asesinato, dirigido por Antonio Hernández (ganador de Goya por su trabajo en guiones), llega a Prime Video con un elenco liderado por Blanca Suárez, conocida por su participación en Las chicas del cable y Eduardo Noriega de Perfectos desconocidos.

Basada en la novela homónima de Juan Bolea, esta historia psicológica sigue a Eva Suárez, quien intenta recuperar una vida normal junto a su pareja, el escritor Nazario Noriega, y la hija adolescente de este último, Alicia.

La película es una adaptación de obra homónima de Juan Bolea, publicada en 2015. Amazon Prime

En la vida de Eva todo parece encajar perfectamente hasta que, su violento pasado regresa para alterar la aparente estabilidad familiar, un peligro que se ve encarnado por Tamar Novas como el ex marido, José.

Con locaciones que van desde la costa hasta los paisajes del Pirineo aragonés y una estructura narrativa que juega con perspectivas múltiples, la película propone un juego de sospechas donde nada es lo que parece.

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