Unos muy divos, como Becky G, otros muy cordiales, como Natalia Oreiro, Carlos Baute, Eduardo Santamarina y Andrés Parra. No faltaron los que no caminaron sino que corrieron sobre la alfombra roja, como William Levy para, supuestamente, evitar preguntas, como aquella de que el remake de 'Café con aroma de mujer' fue un fracaso. Aunque de nada le sirvió.

EXPRESIONES estuvo en Ifema, una especie de Centro de Convenciones, para contar lo que se vivió tras bastidores en esta gran fiesta del cine y TV. Todos lucieron sus mejores galas y se sentían felices de volver a la normalidad tras la pandemia.

Una muñeca muy simpática

La uruguaya Natalia Oreiro, recordada por su telenovela Muñeca brava, sorprendió no solo por su delgadez, sino porque su cara ha perdido la frescura. Solo tiene 44 años.

Era una de las más esperadas y en la gala cantó con el venezolano Carlos Baute, quien es profeta en este lado del mundo. Cuando Natalia llegó parecía una estrella de Hollywood, lució un espectacular traje rojo. Muy simpática.

La uruguaya tuvo una aclamada presentación junto al español Carlos Baute. EFE/ Javi López

La escurridiza

De la actriz peruana Stephanie Cayo se quejaron muchos colegas, incluso sus compatriotas. Aunque medio esquiva con la prensa porque se la relaciona sentimentalmente con el actor y modelo Maxi Iglesias, con quien participó previamente en un partido benéfico entre actores y exfutbolistas, no se puede negar que fue una de las más guapas y elegantes de la alfombra roja. Muy alta y de esbelta figura.

La pareja del momento

Aunque a sus fans ecuatorianas se les rompa el corazón, el mexicano Diego Boneta tiene ocupado el corazón. La ‘afortunada’ es la actriz Renata Notni. El pasado domingo, durante la gala, fue la primera vez que se los vio posando como pareja en una alfombra roja.

Ella estaba estupenda con un traje ajustado de terciopelo color turquesa. Antes del evento, el intérprete al que volveremos a ver en la última parte de Luis Miguel, la serie, escribió: “Estoy muy nervioso, pero de lo guapa que está mi novia”.

Los que son amantes de las telenovelas seguramente la ubican con facilidad. Ha participado en Un gancho al corazón, La fuerza del destino, Qué bonito amor, Por amar sin ley y El dragón. Por si fuera poco, Lucía Méndez la quiere como protagonista de la nueva versión de El extraño retorno de Diana Salazar.

Lastimosamente, por la COVID-19, la alfombra roja de los Premios Platino fue muy larga (muchos metros) para mantener la distancia. Por eso algunos de los famosos solo desfilaban o recorrían un tramo.

Renata Notni y Diego Boneta han mantenido su relación con bajo perfil. Pero en esta alfombra roja aparecieron juntos. Cortesía.

Diego Luna, un sangrón

El mexicano Diego Luna tiene fama de sangrón. No hay un comunicador de su país que no lo comente, también los extranjeros. Recordamos que el también director y productor renegó de haber sido parte de la telenovela El premio mayor, en la cual compartió con Carlos Bonavides y Laura León. No le agrada haber sido parte de este tipo de producciones.

Antes de viajar al Viejo Continente, los organizadores de los galardones advirtieron que no daría entrevistas, pero no le quedó otra más que hablar. Fue anunciado para participar en un partido amistoso de fútbol con otros conocidos, pero nunca apareció. Según contaron, prefirió dormir.

En The Westin Palace, donde lo presentaron por obtener el Premio Platino de Honor, supo manejarse e, incluso, hizo bromas. No en vano está en este oficio desde los 8 años. Pero se marchó antes de que termine todo. Lo curioso es que los colegas mexicanos no le creyeron ese comportamiento.

Diego Boneta: “Ya estoy listo para dejar ir a Luis Miguel" Leer más

Aun así es menos antipático que su amigo Gael García Bernal. Ambos son tendencia, luego de que una investigación indicó que la asociación civil Ambulante, fundada por ellos, habría recibido mucho dinero en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto bajo el concepto de donativos.

Ya en la alfombra roja posó con la actriz Marina de Tavira, quien es su pareja. El premio se lo dedicó a sus hijos Fiona y Jerónimo, fruto de su relación con Camila Sodi.

Diego Luna llegó en compañía de su pareja, la actriz Marina de Tavira . EFE/ Víctor Lerena

Ningún papel le queda grande

El colombiano Andrés Parra es muy bromista y un excelente actor. Lo ha demostrado en un montón de ocasiones cuando ha interpretado personajes como al narcotraficante Pablo Escobar, al expresidente venezolano Hugo Chávez y al dirigente deportivo Sergio Jadue. Por ello, fue uno de los más aplaudidos cuando se llevó el Platino por mejor interpretación masculina en la serie El robo del siglo. Da cátedra de actuación y cuando agarra confianza llama amiga o amigo a la persona con la que conversa. Ha perdido peso.

En la lista de los que no daban entrevista

A Ester Expósito la pusieron en la lista que le dieron a la prensa de los famosos que no dan entrevistas. Seguramente para evitar preguntas sobre su pasada relación con Alejandro Speitzer.

Alejandro Amenábar: “Soy un espectador natural de películas” Leer más

Ambos fueron nominados por Alguien tiene que morir, ficción de Netflix en la que surgió el amor y se convirtieron en la pareja de moda en 2020. Se reencontraron en la alfombra roja de los Premios Platino.

La actriz lució un vestido de Versace y joyas Bvlgari. EFE/ Víctor Lerena

Un desaire

Sus fans en Ecuador se sentirán muy dolidos, pero hay que decir que la cantante y actriz Maite Perroni es muy fingida. A la rebelde y a su representante, Carolina, les entregamos un recuerdo de un grupo de seguidores de Guayaquil que nos pidió que se lo hagamos llegar.

Maite agradeció el detalle, pero su mánager lo devolvió alegando que no podían llevarlo en ese momento. Aunque dirán que ella no es la responsable, es muy posada y algunos colegas extranjeros no le hacen caso cuando la ven en estos eventos.

La exrebelde hizo un desaire a sus fans ecuatorianos. Cortesía.

Muy divertido

Fernando Trueba logró el galardón por la dirección de la cinta El olvido que seremos. El protagonista es Javier Cámara, quien se convirtió en el mejor intérprete.

Aunque el director español parece serio, es muy divertido. A la ceremonia acudió con su esposa, la productora Cristina Huete.

Fernando Trueba recoge el premio a la Mejor Dirección por 'El olvido que seremos'. EFE/ Javi López

Entre las más elegantes

Una de las actrices españolas más reconocidas, Belén Rueda, hizo derroche de elegancia con un vestido de Valenzuela Atelier. Se la ha visto en Mar adentro, El orfanato, Los ojos de Julia y Perfectos desconocidos.