Premios Platino: Carla Larrea, vestidos de gala para la cita del cine

Madrid se prepara para la gran gala de los Premios Platino, en la que estarán presentes importantes figuras del mundo de la actuación en Iberoamérica. Pero no solo ellos, también las famosillas ecuatorianas que estarán presentes.

Una de ellas es Carla Larrea, quien ha viajado a México y, en dos ocasiones, a España, invitada por los premios Platino del Cine Iberoamericano. Siempre lleva algunas maletas, porque quiere lucir fashion en todo momento y más cuando se codea con las figuras del cine español y de países latinos.

Carla Larrea con nueva propuesta laboral Leer más

En esta ocasión lucirá doce cambios: seis para la noche y seis para el día, con la firma de la diseñadora Gisella Romero de Aliqora y las joyas de Sofía Romo. Carla dice que primero muerta que sencilla. Tampoco hay que exagerar. Fue presentadora del programa 'Vera ¡A su manera!', de TC, ahora se encuentra en Ecuador TV.

ALE BOADA QUIERE REGRESAR CON DOS MALETAS

Otra de las comunicadoras que quiere lucir regia en los premios Platino es Ale Boada, de 'En corto', de Teleamazonas. En Madrid vestirá ropa de diseñadores nacionales, además un juego de los aretes que lleva en sus maletas fueron diseñados con sucres ecuatorianos. Un trabajo de la creativa quiteña Sofía Romo, quien también es la favorita de Carla Larrea.

Ale Boada: “Ser presentadora de television no es lo mas grande” Leer más

“No me faltan zapatos cómodos para el trajín del viaje. Estoy súper emocionada, la capital española me parece una ciudad espectacular. Me encanta caminar y caminar. Ahí es donde está la aventura. Ya he visitado esa tierra”. Viajó con una maleta pero pretende regresar con dos.

La presentadora de En Corto lleva unos aretes confeccionados a partir de sucres. Cortesía.

AGUSTÍN ALMODÓVAR ESTARÁ PRESENTE

Aunque Pedro Almodóvar (72) no estará en los premios y dejará con las ganas a la prensa, su hermano Agustín (66) no se está dispuesto a perdérselos. Juntos fundaron la productora El Deseo, y es él quien produce y promociona los trabajos de Pedro.

Premios Platino: Madrid se viste de gala para la fiesta del cine Leer más

Pero ha sido uno de los mayores golpes a la imagen del director de 'Madres paralelas' por su aparición en los Papeles de Panamá al tener una empresa opaca entre 1991 y 1994. Al parecer tiene mejor olfato como productor que como empresario.