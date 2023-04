Sonar en la radio a nivel nacional o vender cientos de discos dejaron de ser los termómetros con el que se podía medir el éxito y trayectoria de un artista musical. Ahora son las plataformas digitales, sobre todo Spotify.

La empresa de servicios multimedia se ha convertido en la vitrina ideal para que los artistas nacionales puedan ser visibles ante un público al que nunca hubiesen llegado con la difusión de medios tradicionales. Incluso, esta plataforma es una nueva fuente de ingresos para los cantantes.

En el caso de Ecuador, lo más insólito es que las voces más pegadas no vienen de géneros actuales como el pop o el urbano, sino los tradicionales como música nacional, tecnocumbia, pasillo, entre otros.

Así lo confirmó a Diario EXPRESO Tannya Hidalgo, exvocalista de Tierra Canela, quien se ubica en el tercer casillero del ranking de las artistas ecuatorianas más escuchadas en Spotify.

Al mes tiene 95.029 oyentes en esta plataforma digital y afirma que el número descendió. “El mes de carnaval llegué a tener 108 mil fanáticos que escucharon mi repertorio”.

Para Tannya, esto se traduce en una segunda oportunidad para su carrera musical de llegar al estrellato. La artista quiteña asegura que tiene miles de fanáticos de México y Perú que la llaman a felicitar por sus canciones, porque se sienten identificados. Lo inaudito es que la mayoría son jóvenes que escuchan éxitos de antaño como ‘Todo me gusta de ti’, ‘Tu recuerdo’, ‘Escríbeme’.

De alguna forma, Tannya es doblemente famosa en Spotify porque la mayoría de estas canciones también están subidas en el perfil de Tierra Canela, el grupo que la vio nacer como artista. Ellas lideran la lista de las ‘divas más sonadas’ con 103.898 oyentes al mes. En segundo lugar se encuentra María de los Ángeles con 97.957 escuchas.

Sin embargo, Tannya no solo es ‘reconocida digitalmente’ por su sexy voz del pasado. Una de sus canciones más reproducidas como solista es ‘Tu traición’, una composición romántica al estilo de bomba ecuatoriana.

La artista, de 43 años, comenta que estas nuevas plataformas no solo le permiten difundir su música alrededor del mundo, sino obtener dinero. “Esto es maravilloso para mí. Después de más de 20 años de trayectoria recién estoy recibiendo algo económico que realmente representa el trabajo que realizo con mucho amor”.

Tannya añade que la radio, en la actualidad, no es un medio para difundir música, porque en lugar de ayudar “piden dinero”. En cambio, en las plataformas digitales “me pagan por la gente que me escucha. Y la plataforma ni me conoce”.

Con este criterio está de acuerdo su compañera Margarita Lugue, una artista capitalina con más de 34 años de trayectoria. Ella se posiciona en el renglón décimo de la lista, con 40.536 oyentes al mes.

La cantante nunca se esperó estar entre las más escuchadas del país en plataformas digitales. Ella pensaba que los 10 mil fanáticos que tiene en su cuenta de Facebook eran los únicos seguidores de su música, pero se sorprendió al ver las escuchas que recibe Spotify.

Margarita comenta que la canción ‘Tonto’ es una de las más reproducidas en sus redes sociales y se ha vuelto viral. Incluso hay influencers que han realizado videos con la composición musical y esto le ha dado un repunte a su carrera.

“Las nuevas generaciones que utilizan estas plataformas han sido las encargadas de viralizar este tipo de canciones. Es una segunda oportunidad para artistas con trayectoria como yo”.

Para la quiteña esta también es una forma de consolidar la carrera artística y fama de alguien.

Agradecidos y emocionados

La integrantes de la agrupación de música popular Las Chicas Dulces dijeron estar muy felices por la noticia.

“Qué increíble y qué orgullo tan bonito es continuar con este legado que nos dejó Lila Flores. Hemos logrado mantenernos gracias al público que escucha nuestras canciones, y esperamos seguir tocando sus corazones a través de nuestras canciones.

Algo distinto pasó con el dúo del género urbano Rocko & Blasty, quienes explicaron que los charts (lista de registros) son muy variables y que depende si el artista está en promoción o no, o si está pautando en redes sociales para aumentar sus oyentes.

“En ese punto, los artistas se dividen en los que pautan y meten bosts (es un programa que realiza tareas repetitivas, predefinidas y automatizadas) para que sus números suban. Y están los artistas orgánicos que son el reflejo de lo que el público está consumiendo. Donde se mide el cariño de la gente es en los shows. Tu canción puede estar haciendo números, pero no necesariamente la gente la está escuchando, solo son bost que suben tus números. Entonces en los shows puedes medir si tu canción está pegada o no”, explica.

Para él, un claro ejemplo es el artista Carlos Cortez y Milo Mae (ambos parte del ranking), que son artistas que llenan sus shows y sus canciones ‘pegan’.

Pero lo más curioso de todo es que la tabla está liderada por Julio Jaramillo, fallecido en 1978, y el cual acumula 2’557.892 oyentes mensuales.

Douglas Bastidas, exintegrante de la agrupación Tranzas, que está en segundo lugar con 1’630.740 explica que ellos eran quienes ocupaban el primer puesto; sin embargo las cosas cambiaron un poco.

“Tranzas sigue siendo el grupo más escuchado, es un orgullo y responsabilidad para seguir llevando el nombre de Ecuador en alto. Siempre, desde que existen plataformas, hemos estado arriba, es por el éxito que tuvo y tiene en México y Latinoamérica. Eso no ha vuelto a pasar en el país”.