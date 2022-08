Fue compañera de Mar Rendón en el programa 'Ecuador tiene talento'. La cantante Odalis Nicole Guncay Paccha (21) es la representante ecuatoriana en el Festival Internacional de la Canción Punta del Este, que se desarrollará el 26 de octubre en Uruguay. Nació en Piñas, El Oro. Proviene de una familia de músicos, pues su abuelito (Amado) tiene una orquesta: Nueva Generación.

Alejandra Jaramillo: "Hay cosas que no van conmigo, no las haría ni por show o broma" Leer más

Canta desde los cuatro años. “Desde que empecé a hablar. El hobby se convirtió en una profesión, un oficio. Se nos inculcó el amor por la música y a tocar un instrumento”, cuenta. Además estudia Comunicación de TV en Información y Noticias en el ITV. Siempre vivió en Piñas. Solo antes de la pandemia residió un año y medio en Guayaquil, pero luego regresó. Le gusta vestir con colores fuertes y con brillos.

El talento lo tiene, pero siempre es importante educarlo.

A los 12 años comencé a trabajar en la música, me invitaban a cantar en cumpleaños o en eventos. A los 11 tuve mi primera profesora de canto, Dalys Frías. Fue la única, no tuve más, porque consideré que ella sacó mi potencial, luego ya no me preocupé. He retomado las clases, porque debo prepararme para el festival. Es la décima edición.

El representante interpretará una canción inédita. Yo viajaré el 21 de octubre. Antes de la final se organizan presentaciones para conocer a los concursantes y preseleccionar a los que participarán en la gala del 26. Hace unos meses conocí sobre este certamen, envié el tema 'Cuando te vuelva a ver'. Fui preseleccionada con 11 artistas más, luego yo quedé ganadora.

En estos festivales la canción juega un papel fundamental.

Es una balada que compuse. Tiene una historia detrás de ella. Jamás había perdido a una persona allegada, esta falleció en un accidente de tránsito. El hecho me conmovió mucho y lo plasmé en una canción. El arreglista es el chileno Juan Pablo Navarro, quien es pianista de Américo. Somos muy amigos, me acompañará a Uruguay. Tenemos algunos proyectos.

Rocío Cedeño: "Gustavo y Mauricio se equivocaron al discutir de esa manera" Leer más

¿Considera que por ello fue elegida?

Creo que el tema tiene un mensaje. Durante la pandemia, gente en todo el mundo vivió la partida de un ser querido, ya sea amigo o familiar. Aunque en mi caso no fue por la COVID-19, se trata de una pérdida.

Considero que eso conmovió al jurado. Espero ganar en Uruguay. Por ello retomé las clases de canto y estoy preparando el vestuario que llevaré, no ropa de diseñadores, pero siempre respetando mi estilo: elegante, moderno y sin dejar de lado los brillos. Nada exagerado o que muestre mucho.

¿Este certamen será uno de sus primeros objetivos musicales?

Ya tengo escritas algunas canciones. Una de mis grandes metas es ir al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile. Dos años no se dio por la crisis sanitaria que vivimos, pero en 2023 se volverán a abrir las puertas de la Quinta Vergara. Estoy pensando en mandar el mismo tema. Las inscripciones serán hasta octubre. No desaprovecho las oportunidades que se presentan, aunque mi tiempo está complicado por los estudios.

Los expertos dicen que los nuevos talentos deben buscar su identidad o su propio estilo.

Siempre mi identidad será conservar el sentimentalismo en la música, no me motiva decir palabras obscenas en las letras de mis canciones. Me gustaría que lleguen a todas las edades, que las sientan como yo. Antes de la pandemia no escribía, sentía un bloqueo, pero creo que esta situación nos permitió descubrir talentos ocultos. Desde entonces no paro de escribir, salió algo positivo.

Me estoy inclinando por la balada pop. Amo los boleros, jazz y salsa, no me encasillaré en un solo género. No me inspira el reguetón para cantarlo, aunque eso no quiere decir que no lo haré en algún momento. Lo bailo, pero no me inspira. No se puede decir lo mismo con un tema de Rocío Dúrcal que con uno de Bad Bunny. Mis referentes son Luis Miguel, Ana Gabriel, Rocío o Mon Laferte.

Prefiere el sentimentalismo en la música. Cortesía

Usted compartió con Mar Rendón en 'Ecuador tiene talento', ahora ella logró un lugar destacado en 'La Academia'.

Me siento muy orgullosa de Mar. Nosotras participamos en la sexta y última temporada del programa. He visto que la apoyan y no siempre es así. Me siento feliz, porque cada quien está cumpliendo su sueño. Tiene una maravillosa voz, con un estilo único. No se escucha en cualquier parte una voz así. Tal vez algún día grabemos algo, si ella quiere.

Más de ella

Odalis Nicole modela, visita a su familia y viaja para conocer lugares nuevos en su tiempo libre.

En 2021 lanzó su primera canción, 'La última copa', la cual también tiene su historia. “Es sentimental y melancólica”, cuenta la cantante.

Se mantiene soltera. Vivió una mala experiencia amorosa hace algo más de dos años. “Luego de esa decepción, he tratado de concentrarme en mí misma, en mi amor propio, en mi carrera y en mis proyectos. No tengo cabeza para pensar en relaciones. De esa dura vivencia nació 'La última copa'”.