Ninel Conde: su ex, Giovanni Medina, desmiente sus acusaciones

Aunque parecía que finalmente había una tregua entre ambos, hace unos días Ninel Conde habría denunciado ante la Fiscalía General de Justicia que su expareja, Giovanni Medina, le impedía ver a su hijo Emmanuel. Así lo reporta la revista mexicana TvNotas.

Según la publicación, la también cantante aseguró: "Ya tiene 20 días que no lo he podido ver. Es un tema que mis abogados me han pedido que no exponga por ahora mucho en medios, pero en cuanto yo pueda les voy a platicar con detalle. Estamos haciendo ya unas cosas legales”, dijo.

Ante el escándalo que se provocó y las fuertes críticas que recibió, Medina trató de ponerle punto final a esta guerra y decidió subir a su cuenta de Instagram un vídeo para demostrar que las cosas no son como las afirma ella.

En la evidencia publicada en redes sociales, se ve a la mexicana en el patio de la casa en actitud cariñosa y muy cercana con el empresario. Ambos visten de manera informal, tienen mucho contacto físico y comparten con el pequeño sin problema alguno. Se ve también la fecha en la que fue grabado: 5 de abril de 202.

Así mismo Medina explicó que a causa de la pandemia por COVID-19 se ha visto obligado a tomar las precauciones necesarias para proteger a Emmanuel y, como la madre del niño ha tenido que viajar repetidas veces por trabajo, ha decidido poner un límite de visitas y restricciones, sin ánimo de causar problema entre sus responsabilidades como padres.

La intérprete de 'El bombón asesino' respondió rápidamente, y no precisamente de forma pacífica. Ella alega que ese clip pertenece al último día que pudo estar con su niño. ¿Quién está mintiendo?