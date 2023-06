El actor británico Nicolas Coster, conocido por sus papeles en 'Todos los hombres del presidente', 'Titanic' y 'Santa Bárbara', falleció a los 89 años. Su hija Dinneen Coster confirmó en redes sociales su deceso en un hospital de Florida. “Por favor, recuérdenlo como un gran artista. ¡Siempre me inspiraré en él y sé lo afortunada que soy de tener un padre tan bueno!”.

Debutó en Broadway en 1961 en calidad de suplente de Lawrence Olivier como Enrique II en 'Becket' y, dos décadas más tarde, actuó junto a Elizabeth Taylor en 'The Little Foxes', de Lillian Hellman. Se ganó el corazón de Estados Unidos con la legendaria serie 'Santa Bárbara', en la que interpretó entre 1984 y 1993 a Lionel Lockridge en unos 600 episodios.

También participó en 'All my children' y como el padre de Blair Warner en 'The facts of life'. En total tuvo papeles en ocho telenovelas. Fue profesor de interpretación en la Universidad de Georgia y consiguió seguir trabajando tras un accidente de carro casi mortal en noviembre de 1987 que lo dejó en coma y le costó la memoria durante algún tiempo.

Creó en 1998 la Fundación Challenges, que ofrece a jóvenes con capacidades especiales y desfavorecidos la oportunidad de divertirse en altamar. También creó un programa de navegación para soldados estadounidenses que regresan a su país. En 2021 publicó sus memorias, 'Another whole afternoon'.