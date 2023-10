En la neblina, una reflexión sobre arte y tecnología

Detrás de un largo velo, numerosas pantallas pequeñitas proyectan imágenes inconexas. Un ave, una cascada, casas de un barrio residencial, autos, una familia.

Más allá, otras pantallas proyectan siluetas. Una pantalla más, esta enorme, muestra a personas que se mueven, con sus sombras resaltadas en colores. En un techo, un lienzo de una lucha celestial cautiva a los transeúntes.

Esta inusual colección de instalaciones son parte de En la neblina, exposición del joven artista quiteño Santiago Quevedo, que se inauguró en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

El proceso empezó hace cinco años, mientras cursaba sus estudios. En sus bitácoras, dibujaba y escribía sus reflexiones con respecto a la inmediatez y la dependencia en la tecnología.

Exposición La neblina. Karina Defas// EXPRESO

“La tecnología me llamaba mucho la atención, porque me aturdía. La velocidad que ha alcanzado el mundo es abrumadora, creo que no era el único aturdido. Antes de la pandemia, se vivía un ambiente generalizado de pérdida, de confusión, al menos yo lo sentía así”, recuerda.

Poco antes del inicio del confinamiento, falleció su padre. Ese fue el cataclismo que lo llevó a poner en marcha esta muestra, cuya primera faceta se dio en la sala subterránea del Centro Cultural de la PUCE.

“La pandemia sí generó cambios. Fue la crisálida en la que se gesta el cambio. Para mí fue una época de silencio y de reflexión”, señala.

Las obras, plasmadas primero en papel y luego convertidas en instalación, tienen como hilo conductor a la neblina, una metáfora del luto de Quevedo y del aturdimiento de la época actual.

“Las personas tenemos nuestros rincones oscuros y nuestros ecos. Vivimos una época en la que estamos envueltos en una especie de bruma mental. Quería capturar y recrear esa sensación. Que cuando la gente entrara a la muestra, se sintiera como si estuviera entrando en la cabeza de alguien, en esos panoramas internos que no vemos”, indica.

En la neblina puede visitarse hasta el 3 de noviembre, de lunes a viernes de 09:00 a 19:00.

Arte inmersivo. Karina Defas// EXPRESO

Arte inmersivo

“Siempre quise hacer algo inmersivo, eso sí estuvo claro desde el principio. Lo que me tomó algún tiempo pensar, fue en el cómo”, explica Quevedo. Para ello, fue recogiendo imágenes del pasado, tomadas para el antiguo formato VHS, y objetos familiares que yacían en casa, como amplificadores, casetes, televisores y más.

“Son cosas de un pasado que ya no existe. Quería que, cuando la gente recorra la muestra, pueda pensar en eso y en otras cosas que le evoque”, dice. Al respecto, Jaime Sánchez, curador de la exposición, ha indicado que en esta “la tecnología análoga es una herramienta que interviene a modo de metáfora para hablar sobre la memoria, los espacios de transición, el luto y el aislamiento”.

Amor por el dibujo

El dibujo es una técnica que, pese a su interés por la instalación y el video, el artista no ha perdido. “Las instalaciones terminan siendo el resultado final, pero siento que la obra se gesta mucho en el proceso y quería que ese proceso fuera visible”, comenta.

Es así que, a la par de las piezas, en grandes vitrinas, se pueden hallar dibujos previos de las instalaciones y de objetos como cámaras de video, que Quevedo complementa con reflexiones personales y viñetas de su pasado.