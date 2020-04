Nathaly Quiñónez, la modelo ecuatoriana ya está en la escala internacional

Hacer bien el trabajo tiene como resultado el reconocimiento, un elemento importante dentro de la automotivación. Luego, lograr que eso por lo que tanto se ha sacrificado tenga valor y espacio fuera de su país, debe sentirse aún más placentero. “Es imposible explicarlo con palabras” es una frase muy utilizada y escuchada en estos tiempos cuando una situación desborda las emociones y hasta el vocabulario. Y debemos creerle a quien lo diga. Esa línea exacta soltó la modelo Nathaly Quiñónez (24) al preguntarle sobre los resultados que le trajo el recorrido por agencias de booking que hizo en Barcelona, España.

Fueron dos semanas intensas de caminata y de visitas a empresas de representación esperando que alguna se interesara por ella. Para no gastar energías, la ecuatoriana recuerda que cuando entraba a una y no sentía una vibra armónica y positiva, no se desgastaba. Escuchaba su intuición.

Le quedaban dos por visitar. En la mañana se puso el outfit que había designado como uniforme para las entrevistas: jean ajustado, un body negro con mangas y unas botas altas del mismo color. Llegó a donde le habían indicado, le abrió la puerta un señor, intercambiaron unas cuantas palabras y Nathaly le dijo: “Deséeme suerte”. Él le contestó lo pedido y añadió: “¿De dónde eres?”. Ella respondió “de Ecuador”, a lo que él responde: “Yo también”.

Aunque ha logrado entrar en el mercado europeo, no quiere desvincularse de su tierra, Ecuador. Cortesía.

Inmediatamente sintió que de ese lugar iba a salir algo bueno. Esto fue solo el principio, pues al entrar ya a las oficinas con muy buena predisposición, sin querer abrió la puerta equivocada de una sala, se disculpó y con mucha naturalidad se presentó.

La estaban esperando en otra y la persona, en este caso una mujer, cuando la vio entrar le dijo inmediatamente “Te queremos”. Tuvieron una conversación muy fluida en la que Nathaly le contó su forma de vida y situación laboral.

No pasaron ni cinco minutos desde que se despidieron cuando recibió un mensaje de su agencia madre, EPbookers de Argentina, para notificarle que la propuesta de Sight Management Studio para representarla era formal.

Semanas más tarde, su imagen ya aparecía en los anuncios publicitarios de El Corte Inglés, una de las tiendas departamentales españolas más importantes de Europa. También fue fotografiada para las marcas Oysho, Mango y Sprinter. Estas apariciones provocaron que la llamen desde Alemania, donde ya forma parte de una agencia local.

Ha alcanzado mucho, pero le falta aún más. Las ganas de seguir ganando reconocimiento permanecen intactas. Chanel, Zara y Balenciaga son algunos de los nombres que resuenan en su cabeza y nada la detendrá hasta llegar a ellos.

“No hay que tomarse nada personal”

Esto ha sido lo más valioso que ha aprendido durante todos estos años en el modelaje. “Yo soy negra y sé que en países como Chile, por ejemplo, mi perfil no pega”, aseguró Nathaly. Ya ha dejado de tomarse ese tipo de situaciones como personales pues sabe que no tiene que ver en específico con ella, sino con una cultura diferente. Además, ahora que conoce mejor los territorios en los que puede haber mayor posibilidad de que le abran las puertas, ya no pierde tiempo con otros.

Entre España y Ecuador

“Creo que lo que más le falta a mi país es darle valor a las modelos, a quienes nos dedicamos a esto”, reflexionó. Hizo una breve comparación entre cómo es trabajar en Ecuador y cómo es hacerlo en España.

La joven relató un poco de lo vivido con El Corte Inglés. Lo que más le gustó fue ver que todas las personas que participaron en la campaña eran netamente modelos. Ella considera que el mercado y las marcas locales tienden a elegir a conductores de televisión u otras figuras públicas para publicidad, únicamente porque ya son conocidos, cuando ese en realidad es trabajo para otras profesiones. Ante esto, Nathaly se sinceró y dijo que igual no está preparada para abandonar el país por completo pues sabe que hay mucho que cambiar y quiere formar parte.

En época de cuarentena, comparte su pensamiento

“Creo que es algo mucho más profundo de lo que se puede ver. Esto ha ayudado a tener un pensamiento de lo que es la Tierra, la naturaleza y los animales, poderlos entender. También que la única cura es que nos cuidemos todos entre todos. Es un trabajo en equipo. Siento que se vienen grandes cambios no solo para Ecuador, sino para el mundo. Hay gente a la que le han cerrado las fronteras de su país y no puede regresar, y esa es una situación similar que deben vivir los migrantes que se van a otras partes a buscar trabajo y suerte. Es ponerse en los zapatos del otro”.

Conózcala

* Fue reina de Quinindé, Esmeraldas, lugar en el que nació.

* Uno de los primeros diseñadores locales que apostó por ella fue Fabrizio Celleri.

* Hace dos años se fue en busca de nuevas oportunidades a Argentina y consiguió firmar con la agencia EPBookers.

* Considera que su imagen sirve tanto para publicidad comercial por su llamativa sonrisa, como también para fotografías editoriales que es a lo que más se inclina.