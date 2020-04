Modelo boliviana fue criticada por proponer el 'concurso de la pobreza' donde regalaba canasta con alimentos

Una conocida modelo y actriz boliviana fue duramente criticada en redes sociales, luego de proponer un humillante concurso que consistía en regalar canastas con alimentos entre quienes la siguieran y le enviaran un video donde demostraran su precaria situación en esta cuarentena.

Stephanie Herela Limpias hizo el anuncio del llamado "concurso de la pobreza", mediante una grabación en su cuenta de Instagram, en la que da a conocer todos los requisitos para que puedan acceder a los kits con comestibles valorados en 300 bolivianos (44 dólares).

“Conozco la situación que está pasando el país y sé que hay muchas familias con hambre, por eso es que quiero donar, una vez a la semana, 300 bolivianos, en una campaña por cinco semanas consecutivas”, anuncia en el video que también difundió en su cuenta de Twitter.

Las duras críticas de internautas y seguidores que accedieron al vídeo, que ya no está en sus redes, se debe a las condiciones que deben cumplir los interesados. Al estilo de los concursos 'giveaway', la modelo pide etiquetar en la publicación a dos personas de escasos recursos, además de seguirla en sus redes sociales tanto en Facebook como Instagram. Pero aquí no queda todo, lo más cuestionable fue el hecho de tener que eviarle una grabación para mostrar las condiciones de pobreza en las que vive el participante y así ella poder evaluar si la persona califica o no para su donación.

Esta es mi manera de ayudar y de devolver las bendiciones de Dios, es una campaña de Dios. Stephanie Herela, modelo

“Esta medida también aplica para las personas enfermas que no pueden comprar la medicina, lo que deben hacer es mandar la foto de la receta médica, demostrando que no tienen recursos para comprarla a través de un video. Esta es mi manera de ayudar y de devolver las bendiciones de Dios, es una campaña de Dios. Se trata del StephanieHerelaChallenge, es un reto de amor, espero sus videos y likes”, solicita Herela a quien le molestó todos los cuestionamientos que recibió por ´su buena obra´.

Mientras tanto en un comunicado La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) dio a conocer que, "La 'modelo' Stephanie Herela quien lanzó un "concurso de pobreza" en medio de la pandemia para conseguir "likes", será investigada por difundir sin autorización el concurso #StephanieHerelaChallenge.