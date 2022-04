De Ecuador, Miguel Ángel Muñoz (38) tiene buenas referencias gracias a su amigo Alberto San Juan, un español quien conoce muy bien Quito. “Me llama mucho la atención, quiero conocerlo, me han hablado maravillas. Ya que viajo mucho por trabajo a Estados Unidos, me haría bien darme una vuelta por esas tierras”.

Desde Madrid, el actor de El síndrome de Ulises, Capadocia y Presunto culpable concedió una entrevista a EXPRESIONES para hablar de sus proyectos y su próxima presentación como conductor de la gala de los Premios Platino que se llevará a cabo este domingo 1 de mayo. “Para mí es un orgullo estar en esta entrega de reconocimientos junto a Lali Espósito. Son 23 países hispanoamericanos que expondrán su talento y sus proyectos cargados de arte y con la tecnología más avanzada. Se premia además a Carmen Maura por su trayectoria con un Platino de Honor”, comenta el también cantante.

Confiesa que está nervioso, no solo por ser el anfitrión, sino porque su documental está nominado y, claro, quiere obtener el galardón. Se refiere a 100 días con la tata, un filme que es un homenaje en vida a Luisa Cantero, la mujer que se encargó de su crianza y es hermana de su bisabuela y hoy cuenta con 98 años de vida. “Ganarlo sería algo extraordinario”, comenta.

Miguel Ángel, además de conducir la gala de los premios Platino, está nominado por '100 días con la tata'. Instagram

Miguel Ángel sabe muy bien lo que es evolucionar dentro de la industria del cine y la televisión. Para alguien que empezó a trabajar desde que era un niño y hoy aparece al lado de Sharon Stone y Andy García, estar quieto es imposible.

Le cuestionamos el hecho de que un mercado donde los actores vienen y van, haber permanecido casi tres décadas en la pantalla y en el teatro es un fenómeno poco usual en estos tiempos. “No es fácil, pero siempre he tomado las cosas con total naturalidad y mi familia y amigos han sido puntales importantes en mi carrera. Me muestro tal como soy, aún veo a mis amigos de toda la vida y salgo con ellos por ahí”, asegura.

Además de 100 días con la tata, este año el artista estrenó Sequía, la serie de RTVE que grabó en Portugal junto a actores de ese país. “Soy de los que da el 300 % a todo y ahora con las plataformas tienes mayores oportunidades para trabajar, yo vivo el día a día como me venga y no paro”.

¿Y en sus momentos de desconexión, cómo se lo puede encontrar un domingo en la mañana? “Quisiera quedarme con la manta en la cama, pero no puedo, no sé lo que es eso. No me veo estar acostado, sin hacer algo. Nunca me verás en la casa un domingo. Me encontrarás haciendo deporte, corriendo, andando en bicicleta, escribiendo, creando o con gente alrededor. Quiero seguir creciendo, hacer más cine, más teatro, soy muy frenético”, admite.

Tampoco descarta vivir otra vez la experiencia de un reality. Recuerda su paso por la primera edición de MasterChef España, en la que resultó ganador y se la gozó de principio a fin.

CURIOSIDADES

Su debut en el mundo del espectáculo fue con la película El palomo cojo. Tenía 10 años.

En 2013 formó parte del elenco de la premiada serie de HBO, Capadocia.

En 2020 coprotagonizó la cinta What about love, con Sharon Stone.

Su álbum homónimo, Miguel Ángel Muñoz (2006) consiguió discos de oro y de platino por sus altas ventas. Llegó a compartir escenario con Nelly Furtado y Janet Jackson.

Ha mantenido relaciones sentimentales con las actrices Mónica Cruz, Manuela Vellés y la cantante Ana Guerra.

Colabora con Save the Childrens, Unicef, Cruz Roja y la fundación Aladina.