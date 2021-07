Michelle Salas deslumbra en el Festival de Cannes

La emoción y los nervios que sentía Michelle Salas antes de caminar por primera vez en la alfombra roja del Festival de Cannes 2021, la transmitió a través de historias de Instagram en las que también compartió parte del proceso de preparación de su look.

Sebastiano Mazzotta: "En Italia seguimos llorando por Raffaella Carrá" Leer más

En la segunda jornada del festival, la mexicana apareció vestida de novia con una fabulosa creación de la marca española Pronovias. Un diseño de Alta Costura que forma parte de la colección Atelier Pronovias 2022, la cual se desvelará hoy de forma oficial.

Con el nombre de modelo Woolf, Michelle llevó un vestido en crepé ecológico con un pronunciado escote en V y silueta entallada que recupera vuelo a la altura de las rodillas en una línea sirena. Tiene mangas de grandes volantes que adelanta las tendencias de las novias de esta temporada y una cola de aproximadamente un metro de largo. Completó el look con joyas de Bulgari y una coleta alta templada.

Encanto: la nueva película de Disney inspirada en Colombia Leer más

“Estoy muy contenta de estar aquí, gracias por sus comentarios, me hacen muy feliz. Obviamente no soy actriz, no soy productora, pero hay mucho trabajo detrás. La gente que lo valora, muchas gracias”, fueron las palabras que compartió con su más de millón y medio de seguidores de Instagram al regresar al hotel.

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas se ha convertido en todo un referente de moda y belleza que ha llamado la atención de las marcas más codiciadas e importantes de la industria. Dior, Chanel y Alo Yoga son algunas con las que también colabora. La mexicana está actualmente viviendo entre Nueva York y Madrid.