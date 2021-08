María Susana Rivadeneira confirma su embarazo en redes sociales

La exreina de belleza y artista plástica ecuatoriana, María Susana Rivadeneira, compartió en su perfil de Instagram que está esperando a su primer hijo. La noticia llega luego de casi dos años de matrimonio con su esposo Cristian Crespo.

La primera fotografía, compartida a principios de esta semana tenía un pie de foto con un extracto del libro El principito de Antoine de Saint-Exupéry con la que anunciaba la espera de su primogénito. “Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, a partir de las tres empezaré a ser feliz. A medida que se acerque la hora me sentiré más feliz. Y a las cuatro, me agitaré y me inquietaré; ¡descubriré el precio de la felicidad! Pero si vienes en cualquier momento, no sabré nunca a qué hora vestirme el corazón…”.

La Miss Ecuador 2004 es creyente y por eso le agradeció a Dios por su embarazo en su segunda publicación. “El Don más grande que Dios nos regalo a hombres y mujeres, el de tener y dar vida”, escribió en el pie de foto en la que se la ve sosteniendo tiernamente su vientre.

“No encuentro un milagro más grande que saber que dentro de mi está formándose un ser humano cada día”, continuó en el mensaje acompañado de la etiqueta #LittlePrince (Pequeño príncipe), dejando claro que espera a un niño.

Personajes de la farándula nacional la felicitaron por la noticia. Entre ellas Cuty Icaza, Flor María Palomeque y Gaby Díaz. María Susana tiene más de tres meses de embarazo.