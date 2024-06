Mara Topic: así se llevó a cabo el certamen de belleza Miss Universo Ecuador 2024

Su nombre fue tendencia en X. Mara Topic, de 29 años, hermana del excandidato presidencial Jan Topic, es la nueva Miss Universo Ecuador. “Mi objetivo es traer la primera corona del Miss Universo para Ecuador”, fueron las palabras iniciales de la nueva soberana, quien recibió la corona de las manos de Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios.

La elección se llevó a cabo el sábado en el parque Zoila Ugarte de Landívar de Machala, que se engalanó para recibir a 12 mil espectadores y reunió a 25 candidatas de diferentes ciudades, en un concurso que por primera vez lleva el sello de CNB Ecuador, organización dirigida por Tahiz y Miguel Panus.

Los presentadores del certamen fueron Danilo Carrera y Giovanna Andrade, y el grupo ecuatoriano Tres Dedos animó la velada previa al desfile en traje de gala.

Fue una competencia reñida, en la que cada candidata mostró su mejor versión en términos de belleza, gracia y compromiso social. Pero desde un inicio, el duelo parecía darse entre Mara Topic, de Guayaquil, y Nadia Mejía, Señorita Comunidad USA.

A la hora de conocerse los nombres de las ganadoras en las diferentes categorías, Mara también se lució como Miss Venus y Mejor Sonrisa. Otras de las aspirantes ganadoras fueron la representante de Cuenca, que se llevó la banda de Señorita Amistad; Bolívar, Mejor Cabello; y Los Ríos, quien se destacó como Silueta Esbelta y Proyecto Social.

Mara Topic, con su reciente coronación, se alista para llevar la bandera de Ecuador al escenario internacional en México. La edición 73 del Miss Universo es ahora su nuevo reto, y para traer a Ecuador el título más importante de la belleza mundial, deberá recorrer un intenso camino de preparación.

Detalles adicionales de la gala de Miss Universo 2024

El opening: Las candidatas lucieron trajes de José Luis Fernández. La coreografía estuvo a cargo de Leonardo Ulloa.

Trajes de baño: Son de la firma Kaffarena.

Traje típico: Fue elegido en Pujilí, Cotopaxi, ante más de 2.000 personas. El atuendo ganador lleva el nombre de Memorias del Ecuador, de Emily Mantuano.

La corona: Fue diseñada por Ricardo Patraca. Elaborada con cristales checos y zirconias laminadas en oro de 24 K, la parte central representa los colores de la bandera ecuatoriana y la estrella de Miss Universo, todo enmarcado por las 24 provincias del país.

Así Mara Topic logró llegar a Miss Universo 2024

La respuesta de Mara Topic fue decisiva para su triunfo. Danilo Carrera, el conductor de la noche, le preguntó: “Todos sabemos que eres productora, artista, has triunfado en Estados Unidos, has triunfado aquí en Ecuador. No ha sido fácil. ¿Cómo lo lograste?”.

Ella contestó: “Siendo la mujer ecuatoriana que soy, siendo una mujer perseverante, echa pa’ lante, madera de guerrera, amando a mi país, llevándolo en la bandera, en el corazón, en cada paso que doy. La verdad es que estoy súper agradecida de ser de donde soy, y a cada persona que conozco le hago un pequeño test de dónde es Ecuador y de dónde venimos. Todos mis amigos saben de las islas Galápagos, de que tenemos una riqueza en la Amazonía, que somos personas perseverantes, alegres y que amamos de donde somos”.

