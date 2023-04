David Beckham se ha caracterizado siempre por ser muy metódico y perfeccionista. El exjugador del Manchester United ha declarado varias veces ser un fanático del orden y la limpieza en su casa, aunque ha admitido que ese lado de él se trata de un trastorno obsesivo-compulsivo.

Esta parte de su vida será plasmada en un documental para Netflix que habla de su día a día con su familia y por supuesto con su esposa, Victoria Beckham, y sus cuatro hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

Un detalle que salta a la vista en el adelanto del documental, es que David acostumbra a limpiar cuando el resto de su familia está durmiendo, además mete los refrescos en la nevera siempre de forma simétrica y en números pares, guarda todos los panfletos y libros de las habitaciones de los hoteles dentro de un cajón o cuando acude al supermercado compra exactamente veinte paquetes de noodles (fideos orientales).

“Limpio muy bien, y no creo que mi esposa lo aprecie demasiado, siendo honesto. Cuando todo el mundo está ya en la cama, me doy una vuelta y limpio las velas, ajusto la intensidad de las luces y me aseguro de que todo está en su lugar. Odio levantarme por la mañana y encontrarme tazas, platos y trastos sucios”, dice.

Victoria Beckham recalca que más allá de molestarle la obsesión de su esposo por el orden y la limpieza, es algo que le gusta y que incluso valora.

“Eres perfecto y aprecio todo lo que haces”, le comenta. “¿Por qué suena tan sarcástica siempre que dice eso?”, responde con humor David.