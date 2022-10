La candidatura de María Fernanda Vargas (31) a la Alcaldía del cantón Simón Bolívar, en Guayas, por la Revolución Ciudadana, causó revuelo, sobre todo, en las redes sociales, donde de inmediato se hicieron públicas varias fotos sexuales, sacadas de su cuenta de OnlyFans. Mafer fue una de las primeras ecuatorianas en subir imágenes explícitas en esa plataforma, lo que en su momento le trajo muchas críticas.

La ahora aspirante a alcaldesa de la tierra donde se crió, en sus inicios se desempeñó como modelo, pero un acontecimiento la marcó de por vida al ser víctima de un ataque criminal que le dañó el rostro. Por la herida que cruzó de la boca al ojo recibió 380 puntos. Ya no se acompleja ni llora, porque ve la cicatriz como una señal de la batalla que ganó y que la ayudó a resurgir de la tristeza.

Ahora acepta responder a El Cuestionario como un libro abierto, según dice. Aquí sus respuestas.

¿Su pasado la condena?

En cierta parte, porque siempre van a agarrarse de algo para hacerte daño, te van a señalar. Mi pasado ya fue, estoy caminando para forjar mi futuro y es lo que cuenta. Sí me arrepiento de muchas cosas, pero ya está.

¿De qué se arrepiente?

De aquellas cosas que me condenan. Tú sabes que las redes sociales son muy activas, cualquier persona puede entrar y buscar en Google, YouTube, Facebook...

Y también en OnlyFans...

Bueno, en OnlyFans no diríamos, pero pueden buscar quién es Mafer Vargas y siempre te van a salir cosas no tan bonitas.

Las fotos que subieron en Twitter cuando se habló de su candidatura son muy sugestivas, explícitas.

Cuando la abrí iba a manejarla de otra manera, pero siempre hay personas que te influyen. No trabajaba sola, tenía un equipo de casi 15 personas, entre fotógrafos, maquilladores, peinadores y el que manejaba las redes. Generé de una u otra manera fuentes de trabajo. Fue algo bien producido, profesional, se iban a hacer fotos sensuales, mas no sexuales. Me arrepiento.

Le molestó el hecho de que sus fotos se hayan viralizado y llegado hasta Telegram. Adrian Antón

Qué le duele más, ¿las críticas políticas o la forma en la que los hombres se dirigían a usted?

Eran comentarios muy feos y la mayoría eran de hombres y decía ¡Dios mío! ni siquiera las mujeres, y me dolía... Pero ya estoy curada de espanto. Me han dicho de todo, no me afecta ni me desestabiliza. Me dan más fuerza para seguir adelante y decir que voy a lograrlo. De esa manera les voy a dar en la boca a muchos. La única forma de callarlos es preparándome y trabajando.

Me contaron que le gusta sentirte deseada...

(Risas) A qué mujer no le gusta. Aunque inteligencia mata belleza. Ahora me estoy enfocando en esto. He conocido personas interesantes que me están tomando en serio por lo que me estoy capacitando y aprendiendo. Esto me identifica más y cuando me pasó lo de la cara debí haber tomado este camino. Pero tomé el equivocado.

¿Cuál es el que no le convenía?

El del OnlyFans. Desde chiquita quería la TV, quería esto, quería lo otro y me equivoqué. Para todo hay un límite y lo pasé. Hubiera preferido luchar y sigo luchando por la violencia y los derechos de la mujer. El camino hubiese sido más fácil en la política.

¿Cuánto fue lo máximo que ganó en esa plataforma?

Pues... (piensa)... Creo que llegué a los 40 mil, pero de ahí pagué los sueldos y el OnlyFans se lleva el 20%. Estuve año y medio. Lo abrí en el 2020 y lo cerré porque no tenía tiempo.

También lo cerró por amor...

También, pero la gente es novelera y vi que lo tenía todo el mundo. Se comenzaron a viralizar las fotos y cuando empecé ahí advertía que no se podían hacer capturas. En un momento vi que mis imágenes estaban en Telegram. Me bajoneó, dije que ya no quería y mi novio se enojó mucho. Me apoyaba, pero después ya no quiso.

Su novio le grababa los vídeos...

Él estaba ahí, siempre vigilando y supervisando que no se pasaran de tono. Recalco que el hecho de que mis hijas estuvieran creciendo y sabes que el bullying en las escuelas existe, es el punto importante por el cual me arrepiento de muchas cosas.

Hubo ocasiones en que seguidores le ofrecieron de 20 mil a 30 mil dólares...

Eso la gente te pone. Me pedían que viajara a tal parte, no leía los comentarios, me lo decía el chico que manejaba mis redes. Él les ponía cosas ‘hot’. Qué risa, no me iba a atrever a escribir eso. Él escribía lo que un hombre quería leer

Es tan complaciente con su pareja que inclusive le consiguió otra mujer para cumplir con su fantasía. Adrian Antón

¿Es cierto que le gustan los hombres feos?

A ver, todo cambia. Dicen que la suerte del feo, el bonito la desea. No es que he tenido novios Brad Pitt. Antes me gustaba el hombre básico. Ahora me gusta el que invierte en su vestimenta, que huele rico.

Una leyenda urbana habla de la explosión de la camioneta Ford que usted manejaba. ¿Se la mandaron a quemar?

No, creo que fue algún error, porque luego indagando con mis abogados supimos que se equivocaron de persona, pensaba que había sido un ex dolido, luego nos enteramos de que hubo una confusión. Estaba muerta del miedo. Con el tiempo hablé con él y lo desmintió.

Desata bajas pasiones, no se quedan quietos cuando los deja...

Ah, no sé pues...

¿Qué tiene?

Los engrupo.

¿Cuál es la táctica?

Una mujer siempre tiene que ser segura. Segundo, jamás debe perder esa inocencia. Ser sincera, escuchar sus problemas y luego ya sabes dónde tienes que ser amorosa.

¿Ha hecho tríos?

¡Ay, qué es eso...! No, no, no, no he hecho tríos, que le he puesto a alguien a mi novio, pero de que he participado, ¡no! No me gusta.

Es tan complaciente que le consiguió una chica.

Fue una fantasía que él tenía. Sigo con él, ya tenemos varios años.

¿Cuál es la fantasía que le falta a usted por cumplir?

No la voy a decir. Aunque las he cumplido casi todas. Con mi pareja soy mente abierta, hablamos claro y creo que esa es una de las cosas que nos ha permitido durar mucho tiempo.

En un Muñecas de la mafia, La reina del sur o Sin senos no hay paraíso, ¿qué personaje sería?

Ninguno. Esas series y tipos de contenido han influenciado mucho en la juventud y lamentablemente creen en eso. A veces los jóvenes piensan en este tipo de vida, dinero fácil, y no es así. Cuando pones en peligro tu vida empiezas a valorarla. Eso a mí me da pavor. Mi hija tiene prohibido ver ese tipo de contenidos. También vi las novelas y quien no quería ser Catalina, pero ahí mismo ves la realidad, pese a todos los lujos que el personaje tuvo terminó con una vida infeliz.

DE TODO UN POCO

Su padre y hermano fueron concejales del cantón Simón Bolívar.

Está a cargo de dos fundaciones, Renóvate mujer y Una manito amiga.

Afirma que parte del dinero que ganó en OnlyFans lo destinó para obra social.

Además de comunicadora, estudia Derecho, en la Ecotec.

A los 19 años estuvo postulada para concejala, pero por problemas personales dejó sus aspiraciones.

Se considera revolucionaria.

Dice que “come como camionero”. Jamás le dice no al seco de gallina y al maduro con queso.

Explica que la grabación que circuló en redes en la que se la ve rodeada de fajos de billetes y armas fue “para un vídeo musical”.

Aprendió a disparar en un polígono.

Tiene 25 tatuajes, muchos de ellos pequeños.