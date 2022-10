El actor estadounidense Leslie Jordan, quién era muy popular gracias a la serie American Horror Story, falleció a los 67 años, víctima de un accidente de tránsito.

De acuerdo con la prensa internacional, el artista conducía su BMW en Hollywood, pero perdió el control del auto y se estrelló a un costado de un edificio y fue declarado muerto en el lugar del accidente.

Matt Smith: ¿Cómo llegó a colarse en un matrimonio de Samborondón? Leer más

Jordan también será recordado por otros programas de televisión como Hearts Afire, The Cool Kids y Will & Grace, por el que obtuvo un premio Emmy.

Otro de sus roles más célebres fue el de Earl 'Brother Boy' Ingram en la obra de teatro Sordid Lives, que luego se llevó al cine como una comedia romántica en el año 2000.