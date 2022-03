Emergió como uno de los rostros más populares y frescos de la televisión de la década del 90. Comunicadora, política, lleva tres períodos como concejala de Quito y es la virtual candidata a la alcaldía de la capital. Luz Elena Coloma hoy responde a El Cuestionario de EXPRESIONES.

¿Una mujer que nació para comunicar?

Sí, desde muy chiquita recuerdo que mi papá tenía una grabadora en la que hablábamos y luego nos hacía escuchar. Me parecía fascinante entrevistar en esos casetes que se perdieron en alguna mudanza.

Usted fue parte de La Televisión, el exitoso programa conducido por Freddy Ehlers, ¿qué recuerdos tiene de este espacio?

Lindísimos recuerdos. Para mí fue una escuela, una forma de conocer tantas cosas. Te metías a investigar un tema y terminabas aprendiendo. Fue un equipo de gente hermosa y talentosa, Cristina Rodas, Manolo Sarmiento, Marissa Sánchez, Roberto Barriga, en alguna época al igual que Rodrigo Robalino, se formó un grupo de amigos con una manera diferente de hacer comunicación en un mundo en el que no tenías tanta competencia ni una avanzada tecnología. Era un espejo para ver el Ecuador y una ventana para ver al mundo.

¿Qué la llevó a dar ese salto de la comunicación a la función pública?

La televisión es fascinante, pero también desgasta y absorbe. Recuerdo que Roque Sevilla era alcalde de Quito y quería a alguien para dirigir las relaciones internacionales y acepté la propuesta. Fue una manera de estar más cerca de la ciudad y sus problemas que antes los veía de una forma más cómoda, contando la historia. Roque es un gran líder, con una gran visión, muy respetado, trabajar con él fue un gran honor.

Tres períodos como concejala de Quito, haciendo alusión a su nombre, ¿nació para brillar Luz Elena?

No sé si para brillar, pero sí para incidir en el lugar donde vivo. En cambiar las cosas y aportar. Desde el colegio siempre tuve esa inclinación para mejorar lo que está en mi entorno.

¿En el mismo colegio Americano donde usted fue reina?

Resultó interesante porque no fue una elección del clásico reinado de belleza, de alguna manera fue una preparación para la vida democrática (sonríe) porque se hizo una campaña, presentabas un plan de acción y los alumnos votaban. Había toda una puesta en escena. Fue muy divertido.

La comunicadora incursionó en la función pública en la alcaldía de Roque Sevilla. Sebastián Bronley

Quienes la conocen aseguran que siempre tuvo el don de líder

Me gusta que las cosas se concreten y se logren. Mi trabajo debe tener resultados y en esa obsesión necesito contar con un equipo y esa pregunta deberías formularla a quienes han trabajado conmigo. Más que liderar por liderar se trata de conseguir resultados, eso me mueve y me preocupa.

Sus excompañeros de La Televisión la recuerdan como la intelectual del grupo.

Había más intelectuales que yo. Era un equipo que tenía intereses diversos, pero muy sólido en su formación y entendimiento.

¿La llamaban LEC?

Me apodaron así porque rotulaba mis trabajos con mis iniciales. Cuando fui a la Empresa de Turismo de Quito una excolaboradora que fue mi compañera me seguía llamando así, pero ahora ya no (risas).

Usted proyecta ser muy seria, pero me dicen que es graciosa y con un sentido del humor muy peculiar.

Me gusta que digan eso porque no me gusta verme muy seria. Las circunstancias y estos años han sido duros para Quito, pero yo valoro mucho el sentido del humor en otros, me agrada la gente graciosa, la sal quiteña y me encanta reír.

No quiero ser ofensiva, pero la televisión de hoy es más frívola. Quizás todos tenemos menos tiempo y las redes han impuesto ritmos más vertiginosos. Todo tiene que ser más rápido y corto, al igual que nuestro radio de atención. La televisión hoy compite con muchas plataformas y aplicaciones y es una opción más. Es otro mundo.

¿Qué ilumina a Luz?

Mi familia, mis hijos, la gente que quiero, mis perros, la naturaleza y los resultados en mi trabajo. Esos momentos me iluminan y ha sido un arte encontrarlos en los últimos años y sentirme así porque han sido duros y hasta oscuros.

Han tratado de apagar su luz.

Creo que sí, la política es cada vez más violenta, mezquina y ofensiva, eso está en el radar de quienes son o sienten oponentes.

¿Y quiénes han sido su luz en momentos oscuros?

La fe, la espiritualidad y la gente cercana que me da fuerzas y me hace entender que la política no hay que tomársela tan personal y sufrir por ella, es parte de... viene con el plato, no es tan agradable, pero sucede en todo el mundo.

La concejala de Quito sostiene que la gente buena debe hacer política en el país. Sebastián Bronley

¿En todo caso, una mujer satisfecha y plena?

Diría que sí. Agradezco lo que tengo.

¿Algo pendiente?

Tener más tiempo para mí.

Freddy Ehlers fue un jefe implacable, muy fuerte, no tenía mucha contemplación con la vida personal de quienes eran parte de su equipo. Te cambiaba las cosas horas antes de salir del aire. Muy exigente, pero siempre agradeceré haber estado en su programa. Me quedo con ese Freddy.

¿Es cierto que se lanza para la alcaldía de Quito?

Es una posibilidad, se tienen que cumplir ciertas condiciones para que eso suceda.

¿Se visualiza como la alcaldesa?

Sí y de no darse, estoy satisfecha de haberle dado todo a esta ciudad y jugar todas las cartas. Siempre habrá otras puertas por abrir.