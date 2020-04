Logan Williams, la estrella de The Flash, muere a los 16 años

La industria del entretenimiento está de luto y es que Logan Williams, actor de series como The Flash y Supernatural, murió a los 16 años en Vancouver, Canadá.

La encargada de confirmar el fallecimiento del joven actor fue su madre Marlyse Williams, quien a través de un comunicado habló del deceso de su hijo, sin especificar las causas. ”Era el chico más hermoso. Demasiado joven para morir. Era extremadamente talentoso y divertido. Estoy absolutamente destrozada y a eso se añade el hecho de que no puedo abrazar a mis padres, quienes han perdido a su único nieto”, aseguró, haciendo referencia a la crisis sanitaria que se vive en el mundo a causa del coronavirus.

Más tarde, Marlyse Williams explicó que debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, los servicios funerarios para su hijo estaban suspendidos. Sin embargo, aseguró que una vez que todo esté más tranquilo se realizarán, pues su hijo debía ser despedido. “Recibí mensajes tan maravillosos en Facebook, pero no es lo mismo que abrazar a tus amigos y familiares. Todos estamos en cuarentena y, simplemente, no tengo palabras. Se apagó una luz muy brillante en el mundo”, señaló a Global News.

Ante la repentina muerte del joven, de 16 años, algunos de su colegas expresaron sus condolencias en redes sociales. “Escuché la devastadora noticia de que Logan Williams falleció de repente. Me impresionó no solo el talento de Logan, sino su profesionalismo en el set”, escribió en Instagram, Grant Gustin, protagonista de la serie The Flash.