Legado del papa Francisco: Las 5 reformas que transformarán la Iglesia para siempre

Del papa Francisco se ha dicho mucho y, en varias ocasiones, se han malinterpretado algunas de sus afirmaciones… y se han inventado otras tantas. Tal vez, apoyados en dos frases importantes: “Comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida que no dé lugar a confusión alguna, pero creo sinceramente que Jesús quiere una Iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad” ( Amoris Laetitia , n. 308) y “No se bendice el pecado, se bendice a las personas”, que, aunque no aparece en el documento Fiducia supplicans , sí ha sido utilizado por Francisco para explicar su sentido.

Sin duda, el pontífice que falleció el pasado 21 de abril fue un personaje que tocó a creyentes y no creyentes, además de vivir en carne propia aquello que pedía a otros: humildad. Su tan usada expresión “sean pastores con olor a oveja” se hizo popular no solo entre los miembros del clero, sino también en la gente común, creyente o no.

No hay que olvidar que Francisco fue el primer pontífice nacido en América. Además, recordemos que fue jesuita. Ambos detalles, sin duda, ya maran un hito importante en la historia de los sucesores de Pedro. Y seguramente, también sobre el futuro en la elección de los futuros papas.

Las reformas en el seno de la Iglesia

Pero si por algo va a trascender el pontificado del papa Francisco es por las reformas en el seno de la Iglesia católica. Algunos de esos cambios se relacionan con la organización, la economía y la apertura hacia la figura de la mujer. ¿Su objetivo? Atender los desafíos del mundo actual, además de adaptar algunos de los procesos democráticos.

A esto se suman los temas doctrinales. Entre ellos, dar a los laicos más presencia en la labor de evangelización y buscar una mayor inclusión en los sectores sociales. Sus iniciativas no siempre fueron bien recibidas, sobre todo por los sectores más conservadores que se sintieron amenazados.

"El Espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada Iglesia, de cada pueblo y nación. Y también a la escucha del mundo, de los desafíos y los cambios que nos pone delante. No insonoricemos el corazón, no nos blindemos dentro de nuestras certezas", cuestionó en una ocasión.

Los cambios más relevantes

Instituciones económico-financieras de la Santa Sede. En 2014 se creó el Consejo para la Economía. Su labor es supervisar la gestión económica y vigilar las estructuras y actividades administrativas y financieras de los dicasterios de la Curia Romana. También se creó la Secretaría para la Economía, que coordina los asuntos económicos y administrativos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Tiene competencias en materia de personal. Con estas acciones, Francisco buscó poner orden en las finanzas vaticanas y tener mayor control sobre las cuentas bancarias y el uso de recursos destinados a programas sociales. Reorganización de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En 2022 se separaron sus competencias doctrinales y disciplinarias. Así, se destacó la sección doctrinal y su papel en la promoción de la fe, sin descuidar la actividad disciplinaria. Francisco impulsó decididamente la investigación de casos de abusos dentro de la Iglesia, una tarea en la que mostró gran compromiso. Por una Iglesia más transversal e inclusiva. Tras ocho años de trabajo, en 2022 se aprobó la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium (Predicar el Evangelio). Esta regula, entre otros aspectos, que los cargos de clérigos y religiosos en la Curia duren cinco años, renovables una sola vez. Además, permite mayor movilidad entre Roma y las Iglesias locales, y da acceso a laicos (sin distinción de género) a los departamentos vaticanos. Cualquier persona bautizada puede dirigir dichos departamentos. Más eficacia en la difusión de la fe. Francisco promovió una curia al servicio de las iglesias locales, con menos privilegios y mayor control interno. Limitó la acumulación de cargos y desarrolló la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. En resumen, abordamos tres preocupaciones centrales: el papel de la mujer, la protección de los menores y la reestructuración de la administración vaticana. También reformó los medios de información oficiales del Vaticano. Doctrina, diplomacia y un legado global. Francisco hizo énfasis en la misericordia y la acogida. Abró debates sobre el papel de la familia moderna y mostró gran preocupación por la defensa del medio ambiente (fue el primer pontífice en escribir una encíclica verde). Su pontificado también estuvo marcado por su trabajo diplomático, actuando como mediador en conflictos internacionales.

Si se ha de resumir su legado, vale remitirse a su libro Os ruego en nombre de Dios , donde enumera algunas de sus principales luchas: erradicar la cultura de los abusos en la Iglesia, proteger la casa común, combatir las noticias falsas, promover una política orientada al bien común, abrir las puertas a migrantes y refugiados, fomentar la participación de las mujeres, favorecer el desarrollo de países pobres, universalizar el acceso a la salud y evitar el uso del nombre de Dios como justificación para la guerra. Muchas de estas causas encontraron un eco real en las reformas impulsadas por su pontificado.

