La carismátrica actriz estadounidense de 33 años, Lea Michele quien se convirtió en una estrella mundial gracias a la serie juvenil Glee, transmitida en Ecuador y otras partes del mundo por la señal de Fox, le compartio a su esposo, Zandy Reich, que se convertirán en padres primerizos a finales de este año.

Como reseña la revista People, ellos comenzaron a salir en julio de 2017, y Zandy le propuso matrimonio en abril de 2018. Finalmente se casaron en marzo de 2019.

Lea también fue protagonista de las revistas del corazòn cuando fue pareja del actor Cory Monteith , quien perdió la vida el 13 de julio de 2013, víctima de una sobredosis de drogas.

Segùn se supo, él tenía previsto pedirle matrimonio el día de su cumpleaños, el 29 de agosto de ese año. Las últimas palabras que este le dijo, mediante una conversación telefónica, fueron "If you say so" (si tú lo dices) y dan título a la canción más íntima de la cantante en su primer disco como solista, Louder.