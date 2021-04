Kattya Ojeda: “Le hice un altar al dolor”

Para Kattya Ojeda, hacer su primera canción ha sido un viaje a su interior muy satisfactorio. Pasar, revisar y valorar los procesos dolorosos es lo que ha sacado a flote Volverás.

Este tema, que marca su debut como solista, la tiene alegre y nerviosa. Por mucho tiempo se sintió poco convencida de tener una voz propia y este 2021 llegó para demostrar su talento. “Cuando terminé de escribir sentí que fue una especie de catarsis y me sentí sin cargas. Me sentí honesta”, comparte la artista guayaquileña que es también coach vocal.

“Volverás se trata del proceso de tomar el dolor y, en lugar de ignorarlo, poder abrazarlo y decir ‘esto soy yo’”, explica la intérprete que fue inspirada por la poetisa española Elvira Sastre. La canción ya se encuentra en todas las plataformas digitales disponibles para que en cualquier parte del mundo la puedan escuchar.

Esto es otro reto para Kattya. Aunque considera que siempre estuvo segura de dedicarse al arte, su perfeccionismo la llevaba a retraerse de mostrar sus composiciones.

“Era demasiado dura conmigo. Y aunque venía por muchos años componiendo, no encontraba algo que me representara a mí. No quería hacer algo igual a mis referencias. Me gustan muchas cosas, pero necesitaba algo que sea Kattya y lo encontré”, explica sobre esta canción.

El tema, que nació en cuarentena casi sin querer, mientras Guayaquil pasaba uno de sus peores problemas sanitarios y ella por un fuerte momento personal, presenta una dualidad entre la tristeza y la paz. Volverás describe la sensación que nace justo después de llorar mientras se recobra la paz.

También dijo...

“Grabé la canción en el estudio de Pechiche Mena. Él lo entendió todo y fue muy respetuoso con mi idea inicial. Hicimos un buen equipo”.

“Quiero irme de largo en mi carrera, sin peros y sin pausas”.

“Hay un cambio de personal a raíz de decidirme a hacer mi música”.

Conócela

Nació en Guayaquil hace 26 años.

Admira a Jorge Drexler y le encanta leer. Actualmente está muy involucrada con la poesía.