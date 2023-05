En 2002, el colombiano Juan Pablo Raba interpretó a Orestes en la telenovela 'Mi gorda bella'. A pesar de que ha corrido mucha agua bajo el puente, se sigue emitiendo la producción venezolana, no solo en Ecuador, también en otros países. Como lo han hecho otros actores dio un salto a las series, entre ellas 'El cartel', 'Narcos' y 'Distrito salvaje'. En la más reciente en la que se lo ha visto es en 'Noticia de un secuestro'. Y en cine intervino en 'Los 33, una historia de esperanza'.

Alto (1,87 metros), de trato cordial, tiene 46 años, a todas partes lo acompaña su esposa, la comunicadora, empresaria y ambientalista Mónica Fonseca, con quien tiene dos hijos, Joaquín y Josephine. Vive con su familia en Los Ángeles. Quieren conocer Galápagos.

Con su esposa, Mónica Fonseca. Cortesía

Juan Pablo encarna en 'Noticia de un secuestro' a Alberto Villamizar, el esposo de Maruja Pachón y hermano de Beatriz Villamizar, dos de los diez raptados. Esta historia se centra en el libro homónimo de Gabriel García Márquez, cuando en los años 90 unos narcotraficantes mantuvieron cautivos a un grupo de personas. La serie acaba de recibir 4 premios Platino en España.

Una historia que deja ver como la violencia se apoderó y se sigue apoderando de nuestra región. Nos referimos también a Ecuador.

A pesar de que es una historia cruda y muy fuerte, también es una victoria porque muestra a una Colombia que lucha incansablemente por salir adelante y es capaz de derrotar cualquier mal. Sé que los ecuatorianos están pasando por mucha violencia. Aquello es muy triste, sé que encontrarán la forma de salir adelante. Es lo que hacemos en Latinoamérica.

¿Cómo un galán de telenovelas dio un salto a las series?

Se trabaja, se presta atención, es una forma de trabajar un poco distinta, la telenovela da mucho entrenamiento, enseña a sobrevivir y a defender un personaje.

¿Usted también se ha volcado al cine?

En agosto se estrenará la comedia de acción del cineasta francés Pierre Morel, llamada 'Freelance'. Gira en torno a las aventuras de un militar de las fuerzas especiales retirado, interpretado por John Cena, que decide brindar seguridad y proteger a una periodista, Alison Brie, quien debe entrevistar a un dictador cuando, de repente, estalla un golpe militar. Los tres personajes deben escapar a la jungla, superando los obstáculos. Hay dos proyectos más que se están gestando, pero de los que no puedo hablar.

'Mi gorda bella' se sigue viendo en Ecuador...

En muchas partes del mundo, es impresionante como 'Mi gorda bella' tiene todavía vida (risas).

Su media naranja

La colombo-estadounidense Mónica Fonseca (40) estuvo casada con el actor mexicano Mark Tacher (quien protagonizó 'La hija del mariachi'). Ella confesó que hubo maltrato físico y psicológico. Con Juan Pablo llevan 12 años juntos. Al igual que su esposo, es muy alta, mide 1,75 metros. Contrajeron matrimonio en 2011, en un juzgado de Miami, una unión bastante privada y casi que en secreto. El año pasado renovaron votos matrimoniales en París y sus hijos fueron los testigos.

¿Cómo se mantiene una relación con un actor, no es tan fácil?

Lo mismo que con cualquier otra persona. Solo hay que dedicarle tiempo a la pareja. Juan Pablo se preocupa mucho por la familia, nos dedica tiempo. No importa la profesión, si es abogado y no se interesa por los suyos, entonces surgirán los problemas. Nosotros siempre lo acompañamos a todas partes, no solo yo, también nuestros hijos.

¿Cuáles son sus secretos para lograr estabilidad conyugal?

No pasar mucho tiempo sin verse, no irse a la cama de malgenio y hablar.

¿Por qué decidieron vivir en Estados Unidos?

Estados Unidos es casa para nosotros. Además, viví de niña en Santa Mónica, soy colombiana, pero también estadounidense.