Inventing Anna, la nueva serie de Netflix que cuenta la historia de una estafadora

Desde la semana pasada, Netflix agregó a su catálogo Inventing Anna, una serie que cuenta la vida de Anna Sorokin una jóven de origen ruso que en 2013 se mudó a Nueva York y se hizo pasar por una heredera alemana llamada Anna Delvey, logrando así estafar a un sinfín de personas de la élite de la ciudad por cuatro años.

La historia basada en hechos reales, es la segunda colaboración entre Netflix y la mente maestra de Scandal, Shonda Rhimes, y tiene 9 episodios. La actriz principal es la británica Julia Garner.

El guion de la serie se inspira en un artículo del New York Magazine escrito por Jessica Pressler y titulado "How Anna Delvey Tricked New York's Party People", el personaje de la periodista también aparece en la ficción donde la hacen llamar Vivian Kent.

Por medio de ese personaje inventado, la joven consiguió infiltrarse en el círculo social más exclusivo de Nueva York. También creó una falsa ilusión de riqueza usando tarjetas de crédito y cuentas de banco falsas. Estafó a innumerables personas, instituciones financieras y hoteles por cientos de miles de dólares.

La verdadera Anna vendió los derechos de la historia de su vida a la plataforma por 320,000 dólares. En 2017 fue arrestada en Los Ángeles luego de que varios hoteles presentaran cargos contra ella por no pagar sus estadías. Fue acusada de cargos de hurto mayor y fraude de cheques.

La condenaron a 12 años en una prisión estatal y se le ordenó pagar una restitución de alrededor de 199,000 dólares. En febrero de 2021 fue liberada por buena conducta, sin embargo, seis semanas después el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) volvió a detenerla por quedarse más tiempo del permitido por su visa en los Estados Unidos. Actualmente está bajo la custodia del ICE.