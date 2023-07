¿De qué manera afecta al consumidor de la televisión, el cine y las plataformas digitales la huelga de guionistas y actores de Estados Unidos?, Pues de varias formas. Hasta el año pasado, septiembre era el mes escogido para el estreno de nuevas temporadas. Este año no será así. También esperaba con impaciencia las superproducciones de gran presupuesto que llegaban al cine cada verano y esto tampoco podría ocurrir.

Un análisis exhaustivo de CNN, indica que pueda que no se sepa cuántos premios Emmy se llevará finalmente la serie The last of us, por ejemplo, pues la entrega de premios, prevista para septiembre, es impredecible en este rato.

Lo que sí se puede esperar, según analistas de medios de espectáculos, son más reality shows, y programas de concursos. Los canales por cable pondrán en sus parrillas maratones de series o dramatizado que quizás usted nunca vio como The breaking bad. Los servicios de streaming harán lo mismo.

“Tuvimos que hacer planes para lo peor. Y por eso tenemos una agenda de estrenos bastante sólida que nos llevará mucho tiempo”, dijo a CNN, Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, en abril, justo antes del inicio de la huelga de guionistas.

Pero ese flujo de nuevas series ya disminuye poco a poco. Solo se salvarán las películas independientes que no estén asociadas a los grandes estudios y las que se estrenan esta semana, es el caso de Barbie y Oppenheimer.