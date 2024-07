House of the Dragon: Solo restan dos capítulos y muchos se sienten decepcionados

La segunda entrega de House of The Dragon es la serie del momento.

House of The Dragon (La Casa del Dragón por su nombre en español) es la serie del momento. La segunda temporada, que se comenzó a emitir en junio de 2024, ha sido una de las producciones más esperadas del año.

'House of the Dragon': lo que debes saber sobre segunda temporada Leer más

Desde 2022 (cuando se publicó primera la temporada) los fanáticos de esta historia venían pidiendo la segunda entrega. Pero ¿es lo que esperaban?

House of the Dragon: tantas críticas como halagos

Ya HBO ha lanzado, a través de la plataforma de 'streaming' Max, seis de los ocho episodios de esta nueva temporada. Y la opinión sobre lo que hasta ahora ha mostrado la producción no puede estar más dividida.

Cabe mencionar que House of the Dragon pertenece al universo de 'Game Of Thrones', una de las series más populares y exitosas de todos los tiempos en HBO. Esto es importante, porque gran parte del 'fandom' de la serie proviene de su antecesora. Y ahí justamente reside el primer punto a considerar, puesto que GOT tenía un tono mucho más acelerado, con muchas más subtramas y con mucha más acción que HOTD.

La segunda temporada de House of the Dragon está saliendo claramente más lenta que la primera.



Hay quienes dicen que en Juego de Tronos había muchas partes así, y es cierto. La diferencia es que HOTD no tiene estos diálogos que tenía GoT... Cine 🚬 pic.twitter.com/xADsoMiRvx — Rubén (@ruben99cr) July 19, 2024

Yo pensaba que One Piece tenía relleno, hasta que ví House of the Dragon.



Wey, qué temporada tan leeeeenta y aburrida.



Al menos Addam Velaryon ya domó a Bruma. Es un bastardo honorable y muere con dignidad; no como los miserables traidores de Hugh Martillo y Ulf el Blanco. pic.twitter.com/JJsdbLetMG — 𖤐El Zombie II𖤐𝕏 (@DimeFred2) July 22, 2024

De ahí posiblemente que la nueva temporada de La Casa del Dragón esté recibiendo tantas críticas, pues ha dejado claro que su ritmo es mucho más pausado y que la acción no es el ingrediente principal de la historia.

Esta temporada ha mostrado la previa de la guerra, como cada movimiento lleva a un siguiente nivel de ebullición el conflicto entre el bando de los negros y los verdes por el trono de hierro.

Otro punto que puede estar contribuyendo a los ataques que ha recibido la serie puede deberse a los cambios que los productores han hecho a la historia con respecto al libro. Esta historia es una adaptación de la novela de George R. R. Martin, así que hay muchos fanáticos de la saga renuentes a los cambios que ha planteado la serie.

House of The Dragon, tendencia todos los domingos

A pesar, de todas las críticas que ha recibido la serie, no hay que negar que ha tenido un indudable éxito. Todos los domingos (día en que se estrenan los capítulos) House of The Dragon se vuelve tendencia en redes sociales en muchas partes del mundo.

Spoilers sin contexto del capítulo 6 de “House of the Dragon”. #HouseofThedragon pic.twitter.com/nRs8JUs9la — El Profeta (@EiProfeta) July 22, 2024

La evolución de las plataformas digitales también ha generado un giro al contenido que los fanáticos de la franquicia generan en torno a la discusión sobre la serie. Los memes encabezan las apuestas en las redes sociales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!