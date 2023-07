Aries. Estás pasando por una situación personal delicada que te lleva a reaccionar de forma exagerada frente a lo que otros te dicen. Ten cuidado, estás haciéndote daño a ti mismo y convirtiendo tu entorno en un infierno. Busca dentro de ti qué es lo que te molesta e intenta solucionarlo ya. Es la única salida.

Géminis. Te sientes incapaz de avanzar, porque tienes miedos que complican tu camino y tus planes. Enfrentarlos es la única solución, sobre todo porque hacerlo te servirá para el resto de tu vida. La persona que está a tu lado está dispuesta a ayudarte en el proceso. Es incondicional y te ama profundamente.

Leo. Tiendes a ocultar tus sentimientos por miedo a salir herido. Es un error, porque te pierdes de tener una relación más profunda con gente maravillosa que podría aportar mucho a tu crecimiento personal. No descuides tu lugar de trabajo ni tu entorno próximo, necesitan de tu atención más que nunca.

Libra. No sabes cómo mostrarte al mundo tal y como eres. Tienes mucho miedo al rechazo, pero eso no va a ocurrir. Es importante que te sinceres contigo mismo para que empieces por entender tus sentimientos y a resolver tus temores más profundos. Luego, verás cómo el camino hacia afuera resulta más sencillo.

Sagitario. Algunos problemas laborales te hacen cuestionar si realmente estás satisfecho con lo que has logrado. No tomes ninguna decisión, porque no tienes la cabeza fría y, seguramente, vas a equivocarte. Alguien está dispuesto a compartir un poco más contigo para ayudarte a aclarar el panorama. Acepta su ayuda.

Acuario. La presencia de alguien nuevo en tu entorno te hace sentir algo incómodo. No sabes las razones, pero seguramente tiene que ver con que te sientes amenazado. No existe ningún motivo para ello. En realidad, es alguien muy cálido que quiere conocerte mejor y forjar una linda amistad. Dale la oportunidad.

Tauro. Sientes que debes aprovechar todo el tiempo libre del que gozas en estos momentos. Es cierto que mereces un descanso, pero también lo es que no vives en una isla y que las decisiones que toman terminan por afectar –para bien o para mal- a la gente que te rodea. Ten cuidado, escoge bien el camino a seguir.

Cáncer. Estás mucho más sensible que otros días, tal vez porque la melancolía ha hecho presa de ti. Resuelve tus problemas del pasado y deja de justificar tus actitudes equivocadas con lo que ocurrió años atrás. Toma las riendas de tu vida y asume tus responsabilidades con madurez. Ya es hora de que lo hagas.

Virgo. Negarte a perdonar a quien te hizo daño en el pasado, solo termina convirtiendo los recuerdos en un gran dolor. Los viejos amores deben convertirse en experiencias que redundan en lecciones y no en motivo de flagelación mental. Date la oportunidad de vivir libre de ataduras, es lo que mereces.

Escorpio. Tienes un largo camino por recorrer si quieres curar todo el daño que has hecho a esas personas que dieron todo por ti y que te entregaron su cariño y amor incondicional. Mientras ello no ocurra, te sentirás fatigado y triste. Recapacita y empieza ya el camino de sanación personal, lo necesitas.

Capricornio. Estás acostumbrado a vivir el dolor con estoicismo, pero esa actitud ha hecho mella en tu corazón. Seguramente tienes algunos padecimientos de salud que parecen no tener explicación, pero que si hurgas un poco, verás que tienen origen en esos momentos difíciles. Es momento de sanar el espíritu.

Piscis. Sientes una gran felicidad en tu corazón y no logras encontrar la explicación. Sin embargo, basta con que mires a tu alrededor para que veas que la vida ha sido generosa contigo, pero que tú también has entregado mucho para tener lo que tienes. Tu familia y tus amigos son lo más valioso, no los defraudes.