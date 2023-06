Aries. Tu personalidad libre y encantadora hace que te lluevan pretendientes. Disfruta de tu popularidad, pero no te fijes solo en el físico. Recuerda que quien te pretenda debe, por lo menos, tener ciertos valores que compaginen con los tuyos para crear una linda relación. No cedas al primer impulso.

Géminis. A diario se te presentan muchas oportunidades, pero tu naturaleza algo pesimista no siempre te permite verlas. Es hora de que cambies el chip y empieces a mostrarte más positivo ante lo que la vida te ofrece. Haz un balance entre lo que tienes y lo que quieres alcanzar. Y ve por ello, lo mereces.

Leo. Reserva algo de tiempo para tu familia, que estos días la has tenido algo abandonada. Y no se trata de un tema de presencia física, parecería que no los escuchas o que no te interesa lo que tienen para entregarte. Ten cuidado, ellos son el verdadero apoyo que te permite avanzar con decisión en todas tus áreas.

Libra. Ta vez no atravieses la mejor etapa económica, pues has debido hacer unos gastos que no tenías contemplados. Te vendría bien deshacerte de lo que no utilizas y ¡venderlo! Vas a sorprenderte de cuánto dinero tienes en tus cajones… Lo importante ahora es equilibrar tus finanzas. Busca la manera.

Sagitario. Hoy, lo verdaderamente importante es tu corazón. Recupera aquellos sentimientos que te hicieron tan feliz junto a esa persona especial que dejaste ir o que tienes muy descuidada. Sorpréndela con una cena romántica o una salida sorpresa. La van a pasar muy bien y el amor va a renacer.

Acuario. Disfruta de lo que tienes y valora lo que has conseguido con tu esfuerzo. Llegó la hora de dejar de quejarte, porque estás perdiendo tiempo precioso que podrías aprovechar para ser feliz. No pienses en las obligaciones ni los problemas que te agobian y muéstrate un poco más egoísta. Importas tú.

Tauro. El amor de los tuyos te hace sentir el rey del universo. Tienes la suerte de contar con personas que te aceptan tal como eres y que te brindan momentos de felicidad que, en ocasiones, te dejan sorprendido. Pon tú también de tu parte y demuéstrales tu agradecimiento con pequeños gestos. Estarán felices.

Cáncer. Es posible que debas tomar una decisión drástica relacionada con un tema del corazón. No te gusta llegar a ese punto, pero es necesario. Debes sacarte de encima a una persona del pasado que insiste por una segunda oportunidad. Sabes bien que no la merece, no cedas, no hay vuelta atrás.

Virgo. Este es un día muy especial en el que vas a poder demostrar tus avances profesionales y en el que tu talento saldrá victorioso. Prepárate para los aplausos. Es también un buen momento para finalmente resolver problemas que has dejado de lado y proponer proyectos que tienes en mente. ¡Adelante!

Escorpio. Tienes el ánimo y la energía para dar un golpe de timón. Es el momento que has esperado por mucho tiempo. Finalmente, entiendes que solo un cambio drástico va a darle un sentido positivo a tu vida. Sientes una cercanía especial por alguien que te hace agitar el corazón, no te reprimas.

Capricornio. Mantén la buena disposición frente a un impasse laboral y verás que todo irá sobre ruedas. No pierdas la esperanza, porque todo se resolverá para tu beneficio. En el amor, estás muy unido a tu pareja, si es que la tienes. Y si estás soltero, podría producirse un encuentro muy interesante. Prepárate.

Piscis. Todo lo que has vivido, errores y aciertos, te ha servido para ver la vida con más objetividad que muchos de los que te rodean. Eso te permite tomar decisiones más acertadas, sobre todo en el plano laboral y sentimental. Se vienen lindos momentos junto a una persona muy especial, serás muy feliz.