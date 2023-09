Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 20 de septiembre de 2023

Aries. Trabaja duro para sortear los obstáculos que aparecen en las primeras horas del día. Lo que parecía una jornada sin mayores sobresaltos se convierte en una prueba maratónica de tu capacidad para apagar incendios. No te preocupes mucho, ya verás que todo se resuelve gracias a tu talento. Tus jefes estarán observándote, así que actúa con inteligencia para tener tu recompensa.

Géminis. No sigas ahogándote en un vaso de agua. Tienes todas las pruebas para demostrar que tienes razón, pero sigues empeñado en buscarle la quinta pata al gato. Recuerda que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y parece que eso es lo que te está pasando. Conversa con un buen amigo y pídele consejo.

Leo. Este no es un buen día para establecer tratos comerciales o de negocios. Estás propenso a caer en pequeñas trampas que se esconden detrás de lo que parecen grandes propuestas. Mejor espera a mañana, cuando tengas la mente más despejada. El consejo de la semana: no siempre tienes que darle la razón a los demás.

Libra. Presta atención a quien busca a una persona con tus capacidades y talentos. De seguro podrán beneficiarse tú y él, incluso con excelentes resultados a futuro. Presta atención a los comentarios de hoy, que pueden traer pistas de ese asunto. No te reprimas, tienes mucho que decir pero parece que te sientes inseguro de los resultados.

Sagitario. Este no es un buen día para tomar decisiones drásticas que se relaciones a tu media naranja. Espera unos días a que las aguas se calmen y puedas pensar fríamente. Aprovecha esta semana para organizar tu agenda y dar prioridad a los temas que en verdad son importantes, te estás equivocando en ese sentido.

Acuario. Un problema económico de tipo doméstico se está convirtiendo en un dolor de cabeza. No te preocupes tanto, la solución está cerca. Pero si te hace sentir más tranquilo, recurre a alguien cercano que sabes que puede ayudarte. Eso sí, establece plazos para saldar la deuda y cumple con seriedad lo pactado. No abras más huecos.

Tauro. No renuncies a aquello que te hace tanta ilusión. Si tienes en mente un viaje, busca la manera de hacerlo. Empieza a planear los detalles hoy mismo y calcula hasta dónde pueden ascender los gastos. Si lo haces en buena compañía, de seguro va a ser una aventura que no vas a olvidar en mucho tiempo. ¡Adelante!

Cáncer. Si has terminado recientemente tu relación, no te eches a morir, no es el fin del mundo. La vida te dará pronto otra oportunidad. Si tienes tu pareja a tu lado, empéñate en recordarle que es muy importante para ti. Tienes mucho que agradecerle, porque ha sido un sostén para ti durante mucho tiempo. Llénala de mimos.

Virgo. No pierdas tiempo valioso dudando sobre qué responder a una propuesta importante que te van a hacer en estos días. Piénsala a profundidad y responde enseguida. Es posible que tu demora te haga perder una oportunidad de oro. Si aceptas, se abren nuevos caminos y puedes avanzar mucho en tus ideales. Pero tú tienes la última palabra, así que todo está en tus manos, no lo olvides.

Escorpio. Libérate de las tensiones que te agobian, sobre todo porque la preocupación no te ayuda a resolver nada. Además, eso está afectando tu salud, incluso con problemas de contracturas en la espalda y dolores de cabeza. El estrés está haciendo lo suyo, no lo dejes. Todavía hay camino por recorrer, pero debes recargar fuerzas.

Capricornio. Tienes una gran oportunidad de ser feliz, pero necesitas verla y abrirle tus brazos. Si no lo haces, el tren va a pasar y solo tú vas a perder. Presta a atención a lo que ocurre a tu alrededor, ahí se encuentran muchas respuestas. Usa tu imaginación para dar a conocer tu potencial sin que parezca una intromisión. Sabes cómo hacerlo.

Piscis. En el amor, las cosas no están marchando bien y ambos lo saben. Tal vez les vendría bien tomarse un tiempo para decidir bien qué es lo que quieren para su vida. Refúgiate en la naturaleza, esos momentos de soledad te van a ayudar a aclarar las ideas y sopesar los pros y los contras de lo que han construido.

