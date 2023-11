Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 1 de noviembre de 2023

Aries. Posiblemente sientes que tus ánimos no están en lo más alto, pero no dejes que ello te impida tener un buen día. Esa sensación pasará rápidamente y pronto vas a sentirte lleno de energía. Este bache tiene que ver con tu incapacidad para determinar el camino a seguir.

Géminis. Te sientes un poco estancado, como si no hubiese salida posible. Que eso no te venza, porque las perspectivas son muy buenas y hay mucha gente a tu alrededor que se ofrece a ayudarte. Deja de lado tu orgullo y acepta la mano que te están tendiendo. Ahora sí que lo necesitas.

Leo. Es un gran día para buscar un acercamiento con esa persona que te interesa, no necesariamente en el plano sentimental. Sientes que tiene algo que aportar a tu vida y no te equivocas. No temas el rechazo, ese alguien también quiere conocerte y mantener una conversación contigo.

Libra. Tu actitud hace que muchos se sientan atraídos por ti. Aprovecha tu encanto y planifica un feriado divertido, con gente que de verdad te divierta. Nadie podrá resistirse a tu invitación. Deja volar tu imaginación y seguro vas a pasar unos días muy divertidos. Cuidado con los excesos.

Sagitario. Deja de pensar en las cosas que te salen mal y concéntrate en aquello que debes lograr. La vena pesimista quiere dominarte, pero está en ti impedir que eso ocurra. Los buenos resultados llegan pronto. Si te das cuenta de lo que has conseguido, de seguro serías más feliz.

Acuario. Luego de una profunda conversación con un amigo muy cercano, sientes deseos de explorar más el mundo que te rodea. Gracias a ello, vas a tomar una decisión que puede cambiar tu vida completamente. Pero ten mucho cuidado, no te dejes llevar por el primer impulso.

Tauro. Hoy no es el mejor día para tomar decisiones drásticas. Aunque dices sentirte satisfecho con la vida que llevas, en el fondo sabes que está vacía, porque ves la vida pasar y no haces nada por ser protagonista. Ten cuidado con lo sentimental, estás perdiendo muchos puntos.

Cáncer. Prepárate para implementar cambios en varios ámbitos de tu vida. Si te sientes incómodo con el trabajo que desempeñas, prueba una nueva manera de hacer las cosas. Si no resulta, busca nuevas opciones. Lo importante es que dejes de quejarte y empieces a actuar inmediatamente.

Virgo. Una persona especial ha llegado a tu vida y es importante que le des más protagonismo. Busca la manera de pasar más tiempo juntos para que consoliden la relación pero, sobre todo, para que se conozcan más a fondo. Así podrás ver si las cosas funcionan realmente o no.

Escorpio. Hoy vas a tener la oportunidad de demostrar tu carácter. Es un buen día para discutir sobre lo que crees y hacer valer tus argumentos con los buenos resultados obtenidos. No seas conformista y no vayas según la corriente. Maneja tu vida según lo que más te conviene.

Capricornio. Defiende el amor a capa y espada. En estos días todo confabula para que te sientas desilusionado de tu relación amorosa. Pero es importante que reflexiones con objetividad y determines qué parte de la responsabilidad te corresponde. Actúa de acuerdo a tus conclusiones.

Piscis. Muchos intentan desanimarte en un empeño que estás tomando con mucho entusiasmo. No les prestes atención. Escucha sus consejos y razones, pero déjate guiar por tu intuición. En cuanto al amor, recuerda que todo es posible, incluso cuando parece que todo está perdido.

