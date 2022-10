El famoso actor Henrry Cavil, más conocido por su recuente papel en DC comics como " El hombre de acero", dejo saber a todos sus fans en redes sociales su regreso interpretando al personaje con un video en que que anunciaba su nueva etapa como el superhéroe, además de publicar una imagen oficial caracterizado como el 'Último Hijo de Kriptón' en la escena post-créditos de Black Adam. “Quiero que sea oficial: voy a volver como Superman”, declaró el actor.

“Quería esperar a que acabase el fin de semana por respeto a quienes no hubieran visto Black Adam. Pero, ahora que habéis tenido la oportunidad de verla, quiero que sea oficial: voy a volver como Superman”, ha mencionado Cavill.

Para los fanáticos de DC el anunció no es una gran sorpresa, ya que desde inicios de este año, diversos medios estadounidenses como Deadline reportaron que Cavill y Warner estaban en platicas para que Clark Kent regresara.

Aunque aún no hay guionistas ni directores confirmados, la intención es que Cavill protagonice al menos una película de Superman en solitario algo que no hemos visto desde ''Man of Steel' de 2013.

Según información dada por The Hollywood Reporter, DC está desarrollando Man of Steel 2 con Henry Cavill que se encuentra listo y emocionado por regresar al papel, aunque al parecer todo el proceso está apenas en pañales y el estudio esta buscando quien realice el guion.

¿Veremos a Superman y Black Adam juntos?

El cuestionamiento que todo el mundo ya se esta haciendo es que Black Adam dejó una escena post-créditos que, al igual que muchas otras, ofreció un abre boca de lo que veremos próximamente en la pantalla grande.

Aunque no da pistas claras acerca de futuras películas o apariciones estelares, Cavill asegura que su aparición en Black Adam ha sido lo primero de muchas cosas por venir.