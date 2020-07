La Gringa se quedó con las ganas de viajar a Estados Unidos

Christina Harzer se quedó con las ganas de viajar a Estados Unidos en la fecha prevista, hoy (9 de julio). En la aerolínea le cancelaron el vuelo porque a pesar de que primero le confirmaron que no existían problemas, luego le dijeron que no había cupo. “Todo está lleno. Por la crisis sanitaria que se vive, no hay vuelos a diario”, comenta.

La nueva fecha sería el 17 de julio. Este cambio le ha ocasionado algunos inconvenientes. La Gringa prácticamente ya había desocupado el departamento donde vive. Tenía previsto quedarse en su tierra hasta septiembre, así que no iba a seguir pagando arriendo por una vivienda en la que no iba a quedarse nadie. Ahora deberá pagar el mes de julio.

Además, iba a trabajar durante su permanencia en Estados Unidos. “Esta temporada es buena, no solo tenía planeado visitar a mi familia, sino también ganarme un dinero. Debo hablar con mi jefe y renegociar el contrato. Me preocupa que otra vez me muevan la fecha. No hay nada seguro. Todo es pérdida de tiempo y plata”.

Quiere llevar a su perrita, Callie. “El veterinario la revisó, todo estuvo bien. Ya me dieron el permiso para que pueda salir del país, pero estos papeles solo tienen validez por un tiempo determinado. No sé si deba volver a sacarlos, debo coordinar con la aerolínea”.

El 21 de julio cumplirá 30 años. La modelo y presentadora espera celebrar en Estados Unidos junto a sus seres queridos. Le han sugerido que busque otra aerolínea, pero eso implicaría más gastos y comenzar todo de nuevo.