Gineth Moreno: otra niña viene en camino

Gineth Moreno tendrá otra niña. Es la tercera. Tiene cuatro meses de embarazo y está previsto que alumbre a fines de noviembre o la primera semana de diciembre.

La presentadora le escribió un mensaje en las redes sociales a la pequeña que viene en camino: “Mi tercera princesa (es madre de Eliana y Jahnny) la que me tiene de cabeza por todo lo que me hace pasar, pero como dice mi doctora admiro su facilidad de recuperación. No imaginan lo felices y agradecidos que estamos con Dios por esta bendición”.

Fernando Villarroel: "Archivé la parodia de Carlos Luis Morales" Leer más

Este embarazo no ha sido sencillo para Gineth porque ha sufrido de muchos achaques. “Han sido días terribles, pero voy mejorando”.

La buena nueva la supo el lunes 29 de junio. Además ese día tuvo otras razones para celebrar: los cumpleaños de su hija Jahnny, quien llegó a los 7 años y el de su esposo Fernando Barbosa Dumes, 31 años.

Jahnny cumplió 7 años. Cortesía

“Este hombre se adueñó de mi corazón con esa forma tan extraña de ser, es todo lo opuesto a mí, pero que me ayudó a definir lo que quería en mi vida, no sé si esto será para siempre, pero vivo cada día como si fuera el último. Vivo cada día agradeciendo a Dios por permitirme disfrutar de mi hogar. Aquel que trato de construir con bases sólidas, tratando de ser cada vez mejor”, expresó al referirse a Fernando Barbosa.