Fernando Villarroel: "Archivé la parodia de Carlos Luis Morales"

El actor y director Fernando Villarroel parodió durante una larga temporada a Carlos Luis Morales. Lo hizo en sus diferentes facetas: arquero, presentador y recientemente como prefecto de la Provincia del Guayas.

“Cuando Carlos Luis debutó en la televisión empecé a imitarlo en ‘Ni en vivo ni en directo’. Entonces él aparecía en un programa llamado ‘La Puntería’ pero nosotros le pusimos ‘La Gritería’ porque era muy bullicioso. Ahí nació la parodia y tuvo mucho éxito”, recuerda el actor cómico.

En una ocasión Fernando y su equipo grabaron en el Monumental antes de un partido de la Copa Libertadores. “Aquella vez el estadio estaba lleno. Me dieron 15 minutos para ingresar a grabar a la cancha porque luego comenzaba el juego. Salí y el recinto estaba lleno, me ovacionaron creyendo que era Morales. Luego se escuchó un estallido general de risas, cuando descubrieron que era yo”. El nombre de la parodia era Arcos Luis Volares.

“Durante la cuarentena hice parodias políticas a través de las redes sociales y como Carlos Luis últimamente era noticia diaria y estaba siendo cuestionado por su gestión como prefecto, lo incluí entre mis personajes. Lo llamé ‘El InPrefecto’ y decía ‘Nunca Prefecto, siempre InPrefecto’”.

El actor parodiando a Carlos Luis Morales. Cortesía

Fernando comenta que no lo atacó. “Siempre traté de que el personaje sea jocoso y sutilmente le decía que algo no estaba bien. Por el momento ya no lo haré, archivé la parodia porque hay que respetar a la familia y además hay mucho dolor. Por ello lo saqué de Instagram”.

De la noticia de su fallecimiento el lunes 22 de junio se enteró por sus amigos y por las redes sociales. “No lo podía creer, considero que no se merecía ese final”.