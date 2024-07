Fresia Saavedra: Alumnos, a los que enseñó a darle vida al pasillo, son su legado

Aunque tenía casi 91 años (el 8 de septiembre los habría cumplido), la cantante Fresia Saavedra parecía dormida en su cofre mortuorio, a pesar de las enfermedades que se le presentaron (cirroris, diabetes, complicaciones en los riñones y además la caída en una escalera).

En Jardines de Esperanza. Joffre Flores

Su hija, Hilda Murillo, estuvo pendiente de que luzca impecable, así como cuando estaba viva. Incluso pidió que le consigan unos guantes blancos porque, debido a las inyecciones y sueros que le aplicaron, las agujas lastimaron sus manos mientras estuvo hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de la ciudad.

Guayaquileña madera de guerrero hasta el final, partió el 18 de julio, en el mes de la urbe y cerca de sus fiestas. La sala de velación La Fe 2 en el cementerio Jardines de Esperanza fue el primer lugar donde sus restos se velaron.

Pasadas las 10:00 del viernes 19 de julio llegaron a Radio Cristal, la emisora del pueblo que impulsó su carrera y cuyo fundador, Armando Romero Rodas, siempre la apoyó. Muchas flores, sobre todo blancas, y una foto se encontraban junto a su ataúd. Estaba previsto que volviera al camposanto para la respectiva cremación.

La maestra que transmitió el amor por la música nacional

Era de esperarse que sus familiares, amigos y colegas le dieran el adiós y que artistas de los diferentes géneros musicales la acompañaran y cantaran. Pero más que nada, provocó mucha emoción que sus alumnos (niños y jóvenes), a los que enseñó como profesora en la Escuela del Pasillo Nicasio Safadi, interpreten la música nacional que ella tanto amó y que llevó por diferentes rincones del país y al exterior.

Seguramente Fresia se sentirá orgullosa al escuchar a sus alumnos cantar con mucho sentimiento. El grupo lo lideraba Fernando Vargas, un expupilo que se convirtió en gran amigo de la familia.

Hilda Murillo junto al ataúd de su madre en radio Cristal. Joffre Flores

Estas nuevas voces interpretaron el tema de Luis Padilla Guevara, Señora del Pasillo, cuya letra dice: “Nació como un jilguero en su garganta de oro cantando canciones de su patria amada, su Ecuador profundo, forjando ilusiones se hizo una reina del disco y la radio, conquistó a su pueblo sembrando embelesos, arrancando aplausos de sus corazones. Señora del pasillo y del pasacalle, que entregas el alma en los recitales, en las serenatas, en las actuaciones, revives nostalgias, en los años idos de los trovadores que con sus guitarras entonaban versos, bajo los balcones”.

Hermosas voces

Tras escucharlos cantar con tanto amor e incluso verlos llorar, se comprende que el principal legado de Fresia son sus alumnos, más allá de composiciones, grabaciones o presentaciones.

Fernando Vargas cuenta: “Juntamos a todos los estudiantes de diferentes niveles. Yo fui su alumno desde el 2008. Siempre recuerdo a una mujer apasionada por la música. Enseñaba con amor, tenía vocación de docente. Todos se conectaban con ella. Siempre decía: ‘Dale vida al pasillo’. Nos enseñaba que no cantemos lo mismo y que nunca sintamos vergüenza por lo nuestro. Nos enseñó a amar nuestra música. Por ello nuestro compromiso es continuar con ese legado, y los alumnos están conscientes de ello”.

Steven González. Joffre Flores

Otro de sus expupilos, Steven González, expresó: “Yo egresé de la escuela. Siempre nos decía que ella nos transmitía todo para que nosotros también lo hagamos. Me apoyó para que participe en un intercolegial de pasillos, me decía que tenía buena voz y que sabía cantar”.

Mientras Cristina Vera, ahora de 15 años, recordó: “Estudiaba con la maestra Fresia desde los 11. Gracias a ella aprendí a amar la música nacional. Me enseñó cómo interpretar el pasillo, cuya letra es un poema, no es una lírica cualquiera. Me enseñó a ponerle sentimientos. Debo seguir en este oficio en homenaje a mi maestra”.

Condolencias digitales

En una pantalla de la sala de velación de Jardines de Esperanza se exhiben las condolencias digitales de amigos, colegas y estudiantes. Ariel Carvajal manifestó: “En paz descanse, la reina y señora del pasillo, doña Fresia Saavedra, mi maestra y una leyenda ecuatoriana, cuyas canciones y legado fueron, son y serán eco de la cultura de nuestro país para siempre”.

Denisse Cuadrado: “Solo podemos decir muchas gracias por sus consejos y por enseñarnos a valorar la música nacional. Recordaremos siempre a nuestra eterna maestra”.

María Antonieta Jara: “Con profunda tristeza, pero agradecida por la oportunidad de haberla conocido y compartido con ella, solo puedo decir que su legado queda escrito y grabado en la memoria y corazón de sus amigos y compañeros del arte, así como en la historia de la música ecuatoriana”.

Hilda con Ricardo Romero. Joffre Flores

Julio Jaramillo fue testigo de su adiós

El viernes 19 de julio, pasadas las 10:00, el cuerpo de Fresia Saavedra llegó a Radio Cristal, la emisora del pueblo que la acogió en vida y tras su muerte. En el escenario del teatro estudio Julio Jaramillo de la radio (en la calle Luque, entre José de Antepara y García Moreno), se colocó su féretro. Junto a este, una inmensa imagen de Jota Jota (su primer alumno y al que acompañó en su primera grabación musical) fue testigo mudo de la merecida despedida que le dieron sus amigos, colegas y seguidores que siempre acudían al auditorio para aplaudir sus presentaciones.

Fresia Saavedra. Joffre Flores

Tranquila, pero con la mirada triste, se veía a Hilda Murillo, quien ha estado acompañada por su hija María Pía Cupello. El viernes estaba previsto que llegue su otra ‘niña’, Anita, quien vive en Estados Unidos.

Por un momento se abrió el cofre y no faltó el desatinado que quiso tomar una fotografía.

El director de la emisora, Ricardo Romero, les dio las condolencias a los familiares de la artista.

