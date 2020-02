Fercho Gómez: "Soy rudo en la cama, como el de 50 sombras de Grey"

En esta nueva edición de Tengo que decirlo, Fernando Suárez Gómez, nombre real de Fercho, El Príncipe de La Florida, confesó entre otras cosas que su héroe es el perro Coraje (el perro cobarde), tiene premoniciones y quiere abrir un puesto de comida con su nombre.

1 “Soy hombre de combate, un hombre bien parado”.

2 “De niño nunca fui de superhéroes, pero sí de caricaturas. Mi ídolo es Coraje, el perro cobarde (risas). Soy infantil me identifico con el perrito porque siempre sale adelante”.

3 “Antes de estar en la televisión, era popular por una tienda de ropa de San Marino. Cuando audicioné para Combate ya me conocían, pues también fui modelo. Ingresé el 24 de mayo de 2017 y desde ahí, todos saben quién es Fercho”.

4 “Nunca fui eliminado de ninguna competencia, era el mejor y representé al país en Combate Guatemala. Hasta ahora soy bueno y todo el mundo me tiene miedo (sonríe)”.

5 “A mí nadie me regaló nada, la televisión es muy caprichosa. Todo lo he conseguido con esfuerzo y dedicación. Yo empecé de cero”.

Entre sus planes está pronto abrir un puesto de comida rápida con su nombre. Miguel Canales León

6 “Muy aparte del talento que tengo, sé animar, bailar y actuar, estoy consciente que esto no es para toda la vida. A mis 23 años, aprovecho el momento, estudio y ayudo a mi mamá. Gracias a Dios me va muy bien”.

7 “La televisión es una vitrina cuya puerta tienes que abrir y avanzar, porque si no lo haces, te quedas y lo lamentarás”.

8 “Le tengo miedo al fracaso, soy muy exigente conmigo mismo y peleo hastque las cosas salgan como quiero. Cuando lo hago, todo se pone en su lugar, eso es lo importante”.

9 “Nos quejamos por todo, cuando existe gente que no tiene qué comer, niños con cáncer... de ellos aprendí a valorar lo que tengo, así sea un arroz con huevo”.

10 “Soy un hombre sencillo pero con carácter competitivo y voy de frente, a veces caigo mal por eso. Felizmente es a pocos”.

Posando para el lente de EXPRESIONES. En los inicios de su carrera fue modelo. Miguel Canales León

11 “Lo más bonito de ser alguien público es que puedes ayudar a los demás. Lo no tan agradable son las críticas que a veces llegan hasta a amenazas, pero yo me río”.

12 “Me llaman El Príncipe de La Florida, porque en mi barrio todos me conocen y nadie se mete conmigo”.

13 “Farreo pero no gasto, gracias al canje (risas). Por eso el dinero que gano lo invierto en adquirir mis propias cosas”.

14 “Estudio contabilidad tributaria y mi meta siguiente es incursionar en los negocios por mi madre y mi hermanito que son mi familia. Vivo con ellos, así que por el momento no pienso independizarme”.

15 “Fui un mimado de RTS, por eso nunca hablaré mal de ese canal, me trataron muy bien. No sé si vuelva ese programa, hasta que no vea algo real, se quedará en el simple rumor”.

16 “Quiero poner mi puesto de comida, La esquina de Fercho, y vender arroz con menestra, salchipapa y hamburguesa. Estoy en ese proceso. Pienso en la gente del pueblo, la que come arroz con cuchara, usa servilleta y toma Coca Cola”.

La producción estuvo a cargo de nuestra fashion stylist Alejandra Cereceda. Miguel Canales Leon

17 “Mi relación con Fabiana Noboa va excelente, está conmigo ahora en BLN, pero nos conocimos en Combate. Llevamos tres años juntos, somos una pareja estable”.

18 “Mi arma de seducción es la mirada, también están mis ojos, mis pestañas, ni qué decir de mi estatura y abdomen”.

19 “Nunca haría fotos desnudo ni películas porno. No por lo que la gente piense, sino porque hay que tener agallas para eso”.

20 “Una noche de amor sería con paredes rojas, en una habitación en la playa y a lo 50 Sombras de Grey, yo soy rudo, la gente me conoce. Y de fondo, música electrónica que vaya a mi ritmo”.

21 “En la cama soy de los que amarra y no suelto para nada (risas). No soy hombre de tres platos, sino de cinco, desayuno, almuerzo, merienda, madrugada y mañanero”.