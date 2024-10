Los éxitos de Pixar en un recital para niños

La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y el director musical Thiago Tiberio pondrán en escena Pixar en Concierto, un espectáculo visual y musical con la proyección de fragmentos de las icónicas películas de Disney y Pixar.

RELACIONADAS Anne Hathaway confirma que El Diario de la Princesa 3 está en desarrollo

El recital contará con grandes éxitos como “Yo soy tu amigo fiel” de Toy Story, “Si No Estoy Contigo” de Monsters INC., “Le Festin” de Ratatouille, “Viento y Cielo Alcanzar” de Valiente, “Married Life” de UP: Una aventura de altura, y “Recuérdame”, “Un Poco Loco” y “El Latido de mi Corazón” de Coco, entre otros conocidos temas.

'Combate': Crea expectativa con Santiago Castro y Carolina Jaume Leer más

Mucho más que música

Además, el show contará con más de doce artistas entre cantantes y bailarines, y reunirá a varios de los personajes más icónicos de Pixar, entre los que se encuentran Buzz Lightyear, Woody y Mérida.

El espectáculo tendrá dos funciones el próximo 19 de octubre, a las 11:00 y a las 17:00 respectivamente.

Los fans pueden prepararse para este gran show reproduciendo sus canciones favoritas a través de la playlist “Lo mejor de Pixar” en Spotify.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!