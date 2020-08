Julio César Saona: “Después de mi divorcio me volví picarón”

Desde hace un año el presentador y reportero Julio César Saona, de RTS, está soltero. Hace dos se divorció de Mayra Salazar y luego sostuvo un romance con la comunicadora Lorena Intriago.

“Estoy soltero, nunca solo. Así estoy feliz y encantado de la vida. Por ahora prefiero mantenerme de esa manera, si Dios quiere algún día llegará alguna mujer a mi vida que me entienda y ame. Después de mi separación me volví picarón. En estos momentos no me quieren ni en el infierno”.

A Julio César no le agrada sentirse presionado. “Me refiero a que muchas mujeres apenas conocen a un hombre, ya hablan de matrimonio. Primero hay que conocerse porque formar un hogar no es cualquier cosa. Yo lo sé porque estuve casado”, comenta el comunicador de 38 años.

Hace 6 años llegó a RTS, donde ahora es presentador de 'La Noticia' de las 22:00. “Nos alternamos con Charlie Pizza y Adriana Peralta”.

Durante la cuarentena atravesó duros momentos porque su madre Carmen Burgos se enfermó con coronavirus. “Casi se muere, pero logramos sacarla adelante. Ya está mejor”.