Fotografía sin fecha específica de toma, cedida por el Archivo personal de la actriz ecuatoriana Karen Montero (c), durante su participación en la serie televisiva The Bay.

La actriz ecuatoriana Karen Montero aseguró en entrevista con Efe estar "viviendo un sueño" por su participación en la serie televisiva The Bay, ganadora de 23 Emmy, en la que interpreta en este drama policial a una agente del escuadrón SWAT.

La serie norteamericana estrenará su octava temporada con la participación de actores como Robby Draco Rosa, al que esta lojana de 32 años admira por su papel en la película Salsa.

"Poder llegar a estar en una producción en la que él estaba para mí era algo de otro nivel, no me digas aún trabajar y actuar directamente con él", recordó la actriz como una de las tantas anécdotas que tiene de la grabación de la serie norteamericana.

Esta bailarina reconocida por su participación en videos de reguetón para estrellas como Daddy Yankee, tuvo su acercamiento a la gran pantalla con la cinta ecuatoriana 303 Rescate (2018).

De ahí, Montero decidió viajar hasta Londres para prepararse en actuación y combate escénico, decisión que le condujo al papel en la serie, cuyos nuevos capítulos se estrenarán en mayo a través de la plataforma Amazon Prime.

El rodaje se hizo en Puerto Rico a mediados de 2021 y conllevó extremas medidas de bioseguridad por la pandemia de la covid-19.

"Es tenaz que todos los días tienes que hacerte pruebas PCR y estás rogando que no salga positivo, porque si sales positivo tienes que salir del proyecto", comentó a Efe.

Esta producción independiente ha cosechado ya 23 galardones televisivos Emmy, y en la temporada que está por estrenarse la trama se centra en una investigación en Puerto Rico.

Montero cuenta los días para poder viajar en mayo a la premier, que está prevista tenga lugar en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

La intérprete ecuatoriana reveló que ya trabaja en un thriller psicológico que se realizará en su país donde dará vida a una personaje, además de integrar la dirección de la producción ejecutiva del mismo.

"La idea mía es poder hacer cine en los Estados Unidos y traer gente a producir acá. Hay mucho talento en directores, productores, guionistas y actores", aseguró.

Cuando habla de sus sueños Montero no duda en compartir su ideal de personaje representado en una espía latina "que tenga mucho combate" en cada escena, además de poder "explorar esa área femenina tan poderosa", declara algo risueña.

Aunque dice haber sentido la falta de apoyo de sus propios compatriotas en sus inicios, se muestra orgullosa de sus orígenes al defender: "Yo siempre me sentiré orgullosa de ser ecuatoriana".

Pero no oculta que "lo que me rompe el corazón es ver que no creemos en nosotros como los demás creen".

La actriz, que en sus redes sociales aparece ataviada con el casco y uniforme de agente de operaciones especiales, llama a sus seguidores a perseguir sus sueños y formarse porque cree que "no importa cuán talentoso seas", sin preparación y trabajo "no se puede llegar lejos".

Por último, a modo de reflexión y consciente de que no hay profeta en la tierra de uno, exhortó a sus compatriotas a "aplaudir el trabajo de otros" y, por supuesto, enorgullecerse del talento nacional.